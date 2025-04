Anitta curte festa de aniversário em Fernando de Noronha: 'Maravilhoso'

Em suas redes sociais, Anitta dividiu com seus seguidores diversos registros de sua festa de aniversário em Fernando de Noronha

Em suas redes sociais, Anittasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões de seguidores.

A cantora completou 32 anos no último domingo, 30, e contou com uma semana inteira de comemorações. A artista encerrou as celebrações com chave de ouro e curtiu uma festa em Fernando de Noronha ao lado de alguns amigos.

Anitta fez questão de mostrar alguns registros da ocasião especial. "É isso. Agora só ano que vem. Kikipallolza 30 de Março. Obrigada meus amigos maravilhosos que viajaram comigo para curtir mais uma comemoração do meu aniversário. Obrigada a todos os profissionais da ilha de Fernando de Noronha pela recepção. Restaurantes maravilhosos, comidas incríveis, hotel lindo, serviço maravilhoso, banda incrível, cantores bons demais da conta. Muito obrigada", escreveu ela na legenda da publicação.

Presença ilustre

Festa após festa! Na sexta-feira, 28, Anitta compartilhou em suas redes sociais registros da sua terceira celebração de aniversário, que contou com a presença do vocalista do Natiruts, Alexandre Carlo, que se apresentou no evento.

"Mais um dia celebrando essa vida maravilhosa que é a minha. Dessa vez, tive a honra de receber na minha casa o grande Alexandre Carlo, que também faz aniversário dia 30 de março assim como eu, e seu filho, Pedro Alex, cantando para a gente em um show lindo. Gratidão", começou a cantora.

"Me sinto muito feliz e emocionada de olhar em volta e ver todos os meus amigos e familiares juntos comigo em todas as aventuras que decido vivenciar. Amo vocês demais. Sou muito grata por receber tanto amor e carinho", finalizou.

Nas fotos divulgadas, a artista aproveitou ao máximo a celebração. Ela cantou junto com Alexandre, se emocionou com a performance do cantor, curtiu o evento ao lado de seu irmão e outros parentes, e dançou muito. Para completar, fez uma mudança de look, substituindo o vestido longo de estampa animal print por um modelo curto e transparente.

