Mãe de três, Virginia abre o coração e fala sobre vontade de ter mais filhos

A influencer Virginia Fonseca responde fã sobre ter mais filhos após o nascimento de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses

Nesta segunda-feira, 31, a influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, veio, por meio de um story publicado em seu perfil no Instagram, responder perguntas dos fãs à ela. Na ocasião, uma seguidora questionou sobre a vontade dela de ter mais filhos com o marido , o cantor Zé Felipe, de 26.

“Pretende ter mais filhos?”, questionou a fã. “Nops”, respondeu Virginia, que tem três filhos com Zé: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Virginia mostra novo avião da família

Mais cedo, Virginia e Zé Felipe mostraram em suas redes sociais os detalhes do novo jatinho da família.Assim como a primeira aeronave do casal, essa está adesivada com a ilustração que representa os pais e as três crianças.

O primeiro avião da família foi um presente de Virginia para Zé Felipe no aniversário dele de 25 anos. O modelo da aeronave é um Cessna Citation X, que pode chegar a mais de R$ 80 milhões, dependendo do ano. De acordo com o site especializado em aviação Airway, o jato é o avião civil mais rápido do mundo.

