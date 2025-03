Oscar 2025: veja a reação de Selton Mello à premiação de Ainda Estou Aqui

O ator Selton Mello compartilhou sua reação à vitória do filme Ainda Estou Aqui na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2025

O ator Selton Mello marcou presença na cerimônia do Oscar 2025 na noite deste domingo, 2. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou sua reação ao vivo com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional.

“A tranquilidade de quem estava sentindo enquanto minha amada Daniela Thomas quase desmaiava! BRASIL NO TOPO! Fizemos HISTÓRIA”, escreveu ele. No vídeo compartilhado, ele aparece vibrando a conquista ao lado da cineasta Daniela Thomas, que também celebra intensamente.

Em outra publicação, ele celebrou: “Agora temos um Oscar! Lindeza de jornada. O filme seria importante & necessário de qualquer maneira, mas esse troféu celebra a equipe, aditiva o filme. Honra a família Paiva & mais que isso: aumenta consideravelmente o interesse no nosso potente cinema brasileiro todos ganhamos hoje os sensíveis ganharam esse prêmio com a gente celebrem muito isso aqui é histórico”.

Ainda Estou Aqui concorria em 3 categorias no Oscar 2025 e levou apenas uma estatueta. A atriz Fernanda Torres perdeu o prêmio para Mikey Madison e a categoria de Melhor Filme ficou com Anora. Na produção, Mello interpretou Rubens Paiva, que era marido de Eunice Paiva e foi assassinado na ditadura militar.

O discurso de Walter Salles

Neste domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui. "Obrigado, em nome do cinema brasileiro, estou tão honrado em receber isso em um grupo tão extraordinário de. Isso é para uma mulher, que durante um luto em uma ditadura militar, deicdiu não ceder. O nome dela é Eunice Paiva. Isso também vai para duas mulheres extraordinárias que deram vida à ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vocês são demais. Isso é extraordinário. Muito obrigado", disse Walter Salles em seu discurso.

