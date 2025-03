Ator de Elas por Elas, Gahbi revela aprendizados com Marieta Severo em filme: 'Aula'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gahbi comenta bastidores de Câncer com Ascendente em Virgem e afirma ter realizado sonho no longa com Marieta Severo

Conhecido por ter interpretado Polvilho em Elas por Elas (Globo), Gahbi (37) pode ser visto nos cinemas como João no filme Câncer com Ascendente em Virgem. Além dos desafios do personagem, o ator revela ter aprendido muito ao lado de Marieta Severo (78) e Rosane Svartman (55), diretora do longa.

"Trabalhar com a Marieta e ver o seu profissionalismo no site de gravação foi uma verdadeira aula pra mim, ficou nítido o seu comprometimento com o trabalho, sua disposição e alegria de fazer a personagem e respeito pelo ofício de atriz", afirma Gahbi , em entrevista à CARAS Brasil.

O artista conta que fazer parte do elenco do filme realizou um grande sonho seu: trabalhar com Svartman. "Sou admirador do seu trabalho, era apaixonado pela novela Vai na Fé e queria muito trabalhar com ela."

"A direção da Rosane é muito cuidadosa, ela estava totalmente imersa no projeto, além da gentileza sagaz inteligência gigante na hora de nos dirigir. Ela é uma profissional e uma pessoa muito generosa", completa o artista.

Na trama, que estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 27, Gahbi interpreta João, vendedor e gerente de uma loja de perucas em Ipanema. Ele faz parte de um momento importante do longa, quando a protagonista Clara (Suzana Pires), que lida com o câncer de mama, decide reconstruir sua autoestima.

No ano passado, Gahbi, que além de ator também trabalha como humorista e drag queen, se tornou a primeira pessoa não-binária a conseguir a retificação de gênero na certidão de nascimento. Ele não se identifica com o gênero masculino nem feminino, e atende pelos três pronomes —incluindo o neutro.

Entre comédia e drama, Câncer com Ascendente em Virgem conta a história de Clara, uma professora que, após receber o diagnóstico de câncer de mama, transforma sua forma de ver a vida. O longa é inspirado na história da produtora Clélia Bessa, que durante o tratamento que a curou do câncer de mama em 2008, lançou o blog Estou com Câncer, e Daí?.

