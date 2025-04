Cyrela e J. Safra Properties participam da Ilha de CARAS 2025; confira

Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa: construtoras estarão nos dias 1 e 2 de abril, anunciando um dos projetos mais altos da cidade de São Paulo

Depois de cinco anos, Ilha de CARAS by Gav Resorts volta para Angra dos Reis (RJ), ainda mais inovada e destacando a importância da sustentabilidade. Cyrela e J. Safra Properties participam da experiência e apresentam o “Vista Cyrela Furnished by Armani/Casa”, um novo e exclusivo empreendimento residencial em São Paulo, em colaboração com a marca italiana de lifestyle.

Localizado no Jardim Guedala, na zona sul e oeste de São Paulo, o projeto promete redefinir o skyline de São Paulo e se tornar um dos empreendimentos de luxo mais prestigiados do mundo, alcançando 206 metros de altura e prometendo revelar novas perspectivas da cidade. A elegância e sofisticação das marcas trarão uma distinção inédita ao segmento de luxo no país.

O projeto prevê a construção de duas torres independentes, Venezia e Milano, com unidades que variam de 350 a 520 m². Um dos destaques são as coberturas que transmitem a sensação de casas flutuantes, variando de 700 a 850 m². Os projeto também têm amenities em seus ambientes internos e externos. Para completar o design e dar mais sofisticação, a escolha dos móveis, acessórios e tecidos foi realizada em estreita colaboração de Cyrela com a italiana Armani/Casa, garantindo que a elegância atemporal da marca esteja refletida em cada detalhe.

A Torre Milano foi lançada em março, com vistas deslumbrantes e a experiência exclusiva de morar na altura de um dos bairros mais nobres da capital paulista.