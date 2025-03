Nas redes sociais, Fernanda Torres compartilhou que o envelope do Oscar de Melhor Filme Internacional de 'Ainda Estou Aqui' já está emoldurado; veja

Nesta segunda-feira, 31, Fernanda Torres usou as redes sociais para compartilhar um vídeo exibindo o "diploma" e o envelope do Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Os documentos, agora parte da história do cinema brasileiro, foram cuidadosamente emoldurados pelo artista plástico Jaime Vilaseca.

No vídeo publicado, o renomado moldureiro do Rio de Janeiro apresentou o trabalho finalizado. Conhecido por seu acervo de fotos de Clarice Lispector e Fernanda Montenegro, Vilaseca revelou que se dedicou à profissão após um conselho de Lispector e, há cinco décadas, moldura peças para Montenegro.

"Eu faço molduras há 55 anos por conta daquela moça ali [aponta Clarice], ela me botou nisso, disse que eu ia ser moldureiro. 55 anos depois, eu estou em moldurando o prêmio que o Walter Salles ganhou em Hollywood como o Melhor Filme Internacional. Pa mim uma honra, tantos anos depois de a Clarice ter dito que eu ia ser moldureiro eu estar emoldurando o diploma do Oscar. O primeiro Oscar ganho pelo Brasil", disse ele, emocionado.

Na sequência, Jaime Vilaseca revelou que criou uma caixa-moldura especial para o envelope, feita em peroba, madeira de lei em extinção. "Para o Waltinho, eu criei e dei de presente esta moldura, uma caixa toda feita em peroba-do-campo, a madeira que representa o Brasil, a verdadeira madeira de lei, hoje em extinção. Tive que ir buscá-la na demolição de um casarão na Central do Brasil. Foi lá que eu achei a as peças peroba com as quais eu fiz as duas molduras", contou.

"Mas essa caixa tem uma particularidade, ela não é estática. Ela abre e é de vidro de museu, que parece que não tem vidro. Tem um protetor de 99% [de raios] UV. Aqui está o envelope que Penélope Cruz entregou ao Walter. Walter quando quiser, ele vai abrir e aqui está a premiação", detalhou o profissional. "Foi, para mim, uma oportunidade, uma alegria e uma emoção muito grande ter ter feito isso", celebrou Jaime Vilaseca.

Assista na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaime Vilaseca Calle (@jaimevilaseca)

Fernanda Torres terá novo trabalho no cinema este ano

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, se prepara para novo trabalho no cinema. A revelação acontece após a artista viver uma intensa maratona de divulgação do filme Ainda Estou Aqui - longa que rendeu a ela a indicação ao Oscar 2025 de Melhor Atriz.

O drama de Walter Salles fez história no Oscar 2025 ao levar o prêmio de Melhor Filme Internacional. Agora, Torres conta que começará a rodar um longa-metragem ainda este ano.

“Eu durmo, mas meus próximos meses voltarão a ser pesados”, disse em entrevista à Folha de S.Paulo.

Enquanto isso, Fernanda compõe a videoinstalação Lina Bo Bardi– A Marvellous Entanglement, do artista britânico Isaac Julien. Na obra, que estreou no novo prédio do MASP, ela e sua mãe, Fernanda Montenegro, de 95 anos, interpretam diferentes fases da vida da renomada arquiteta Lina Bo Bardi.

Leia também:Fernanda Torres prestigia a mãe Fernanda Montenegro em pré estreia