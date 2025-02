Marcelo Rubens Paiva é alvo de tentativa de agressão em bloco de carnaval

Autor do livro que deu origem ao filme Ainda Estou Aqui, Marcelo Rubens Paiva desfilou no Bloco Acadêmicos do Baixo Augusto, mas passou por tentativa de agressão

O escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice Paiva e autor do livro Ainda Estou Aqui, participou do desfile do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, neste domingo, 23. Porém, ele alvo de uma tentativa de agressão.

De acordo com o site UOL, um homem provocou um tumulto no bloco ao lançar uma lata de cerveja na direção de Marcelo Rubens Paiva. Rapidamente, os membros do bloco protegeram o escritor e confrontaram o homem. A situação foi controlada e o escritor seguiu com o desfile do bloco normalmente.

“Apesar do susto, está tudo bem, não machucou. O cara jogou cerveja na cara. Eu não entendi por que eu fui atacado. Jogar uma mochila na cara de porta-bandeira, cadeirante, que quer se divertir”, afirmou ele ao site UOL.

Durante o desfile do bloco, Marcelo usou uma máscara com o rosto da atriz Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz pela atuação em Ainda Estou Aqui.

Marcelo Rubens Paiva - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Oscar 2025

O Oscar 2025 acontece no dia 2 março no Dolby Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Fernanda Torres irá concorrer pela principal estatueta feminina com Cynthia Erivo, por Wicked, Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez, Mikey Madison, por Anora, e Demi Moore, por A Substância.

Considerado o prêmio mais importante do cinema mundial, os votantes do Oscar compõe a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que tem cerca de 9.500 membros ativos ligados à indústria cinematográfica. Nomes brasileiros como Alice Braga, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, além de Fernanda Montenegro, Selton e Walter Salles, fazem parte do grupo seleto ao redor do mundo.

