Após passar mal em peça, Othon Bastos agradece carinho dos fãs

O ator Othon Bastos, de 91 anos, sofreu uma queda de pressão devido a uma virose durante apresentação da peça Não Me Entrego, Não!, no domingo, 30

Nesta segunda-feira, 31, o ator Othon Bastos, de 91 anos, veio, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, tranquilizar os fãs depois de passar mal durante a peça Não Me Entrego, Não!, no último domingo, 30 . Após ser encaminhado ao hospital, o artista agradece as mensagens de carinho que recebeu durante o período.

No vídeo, Othon ainda explicou que teve uma virose e que fará um breve repouso para recuperação.

"Eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês e o cuidado de vocês. Eu tive uma pequena virose e realmente eu fui muito bem cuidado do e muito bem tratado. Eu tenho certeza absoluta que na próxima quinta-feira, nós voltaremos ao teatro para recomeçarmos a nossa temporada. Um beijo no coração de vocês.", disse.

Na legenda da publicação, a equipe de Othon ainda informou:

"O ator foi imediatamente bem assistido, tratado sob cuidados médicos e passa bem. Agora ele fará um breve repouso para voltar ao palco a partir de Quinta-feira (03/04/2024). Agradecemos a preocupação e o carinho de todos vocês.", diz.

Confira:

Diagnóstico

Othon também falou mais sobre o diagnóstico: virose. E informou que os médicos descartaram problemas cardíacos ao realizarem exames específicos.

"Entrei no espetáculo já me sentindo muito mal, mas queria fazer porque a recepção em São Paulo está sendo muito carinhosa. Quis tentar fazer de qualquer maneira. Mas no meio não aguentei porque fiquei muito tonto. Fui ao hospital, onde fui muito bem cuidado. Fizeram vários exames, não tinha nada de coração, e disseram que em São Paulo está tendo uma virose que está dando, tonteira, vômito e diarreia. Estou com essa virose", disse ao site Quem. Confira!

