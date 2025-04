Direta, Ivete Sangalo responde seguidora sobre viajar sem os filhos

A cantora Ivete Sangalo alfineta seguidora, que questionou sobre a viagem da baiana só com o marido, o nutricionista Daniel Cady, ao Peru

Na noite deste domingo, 30, a cantora Ivete Sangalo, de 52 anos, decidiu abrir uma 'caixinha de perguntas' e interagir com os fãs por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Na ocasião, contudo, a baiana alfinetou uma seguidora ao ser questionada por viajar sem os filhos . Isso porque a artista está curtindo os dias no Peru com o marido, o nutricionista Daniel Cady, de 39.

Com bom humor, Ivete respondeu ironicamente a seguidora sobre viajar sem os três filhos: Marcelo Sangalo, de 15 anos, e as gêmeas Marina Sangalo e Helena Sangalo, de sete.

"Porque, mulher, a gente ligou pra você, mandou passagem, pegou seu endereço, fez as suas malas e você não veio. Aí não teve outra: teve que viajar eu e você [Daniel]. Você tem que ficar ligada aí. A gente mandou mensagem. Íamos viajar eu, vc e Daniel mas, como você não veio, decidi viajar sozinha com ele. Beijo", respondeu. Confira:

Ivete Sangalo faz show surpresa em viagem de trem ao Peru

No útlimo domingo, 30, Ivete surpreendeu a todos ao improvisar e se apresentar durante uma viagem de trem ao Peru. Na ocasião, a artista aparece cantando canção Corazón Partio, hit de Alejandro Sanz, com uma banda local.

O registro foi feito pelo marido da baiana, o nutricionista Daniel Cady, de 39, e publicado em seu perfil no Instagram.

“Depois do rango, fomos dar uma caminhada pelo trem para fazer a digestão… Ela não se aguentou e já começou a tocar discretamente”, escreveu Daniel. “Foi só uma questão de tempo para ela começar a dar um show.”, continuou. Confira!

