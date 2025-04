Médico explica diagnóstico de Danielle Winits: 'Pode levar semanas'

A atriz Danielle Winits ficou afastada da Dança dos Famosos em 2020 após receber diagnóstico

Danielle Winits (51) sofreu uma entorse no tornozelo durante os ensaios para a fase de funk do Dança dos Famosos, reality show exibido pelo extinto Domingão do Faustão (1989/2021) em outubro de 2020. Na época, a atriz ficou afastada da competição temporariamente por ordens médicas.

Apesar do susto, a estrela se recuperou a tempo de retornar ao jogo e foi finalista da temporada daquele ano, vencida por Lucy Ramos (42). Giullia Buscacio também disputou o troféu de campeã da competição de dança.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, sobre o processo de recuperação de uma entorse. De acordo com o especialista, o processo pode ser demorado dependendo da gravidade do caso.

"A recuperação depende da lesão. Uma entorse leve pode melhorar em poucas semanas, mas uma grave pode levar meses. O importante é seguir o que o médico mandar e não forçar o tornozelo antes da hora, para não piorar ou se machucar de novo", afirma.

"E sim, quem não pratica esportes também pode ter entorses! Um tropeço em casa, um escorregão na rua ou até um passo errado já são o suficiente. Todo mundo precisa tomar cuidado ao andar por aí, especialmente em lugares desnivelados", complementa.

Para evitar uma entorse, o médico sugere praticar exercícios físicos para fortalecer a região do tornozelo e joelho, por exemplo. O uso de sapatos e calçados que reforcem o apoio também é indispensável, principalmente em atividade de dança como a praticada pela atriz no momento do acidente.

"Para se proteger, use sapatos que deem apoio ao tornozelo, principalmente se for caminhar ou praticar exercícios. Fazer um alongamento e um aquecimento antes de se mexer também ajuda. Evite lugares irregulares ou escorregadios e, se puder, fortaleça os músculos ao redor do tornozelo com exercícios leves. Isso tudo faz diferença!", finaliza.