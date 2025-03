É nosso! Ainda Estou Aqui conquista o primeiro Oscar para o Brasil

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional do Ano

Neste domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

"É uma honra receber este prêmio. Eu dedico este prêmio a uma mulher que depois de uma perda resolveu não desistir, o nome dela é Eunice Paiva. Eu dedico esse prêmio a duas mulheres que deram vida a ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", disse Walter Salles.

Em todo o mundo, Ainda Estou Aqui já faturou US$ 27,2 milhões, segundo o Box Office Mojo.

Leia a sinopse de Ainda Estou Aqui:

"Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".