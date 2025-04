Brunna Gonçalves recebe flores de Ludmilla: 'Amo demais'

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves mostrou que ganhou um buquê de flores da esposa Ludmilla com direito a bilhete romântico

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 31, a dançarina lançou oficialmente a sua marca de cosméticos chamada Enredo By Brunna Gonçalves.

O primeiro produto da marca é um iluminador corporal. Após o evento de lançamento, que aconteceu no Rio de Janeiro, Brunna recebeu um buquê de girassóis da esposa Ludmilla, com direito a um bilhete romântico.

"Amor, você é simplesmente incrível. Parabéns por mais esse grande passo na sua carreira profissional. Tenho muito orgulho de você e de tudo que conquista. Que essa nova fase seja ainda mais brilhante", disse a cantora.

Brunna mostrou o momento nas redes sociais e também se declarou. "Te amo demais, minha vida", escreveu. Brunna e Lud estão à espera de Zuri, primeira filha do casal.

Curiosidade

Na quinta-feira, 27, que é celebrado o Dia do Circo, a dançarina resgatou diversas fotos antigas e fez uma revelação sobre o seu passado profissional. A artista já trabalhou por muitos anos em um circo.

"Feliz dia do circo. Para quem não sabe, eu trabalhei no Ringling Bros Circus por muitos anos. Trabalhar em um circo e morar dentro de um trem foi a experiência profissional mais louca e transformadora que tive em toda minha vida. Conheci pessoas incríveis que levarei para o resto da minha vida", escreveu ela.

Ex-participante do BBB 23, a dançarina Brunna Gonçalves costuma compartilhar momentos de sua primeira gravidez. A espera de Zuri, fruto do relacionamento com Ludmilla, ela começou a passar por um tratamento fisioterápico.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica fisiatra Regina Fornari Chueire explica que o tratamento de Brunna Gonçalves trás alguns benefícios para o parto e gravidez. A dançarina passou a se submeter a sessões de fisioterapia pélvica, e mostrou um pouco do processo em seu perfil do Instagram.

