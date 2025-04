Mãe de dois, Sthefany Brito relata perrengue da maternidade

Em suas redes sociais, Sthefany Brito relatou um perrengue com seus dois filhos Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de seis meses

Nesta segunda-feira, 31, Sthefany Brito relatou um perrengue envolvendo a maternidade. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de seis meses.

A atriz contou que gostaria muito de conseguir colocar os dois filhos para dormir, mas isso é impossível no momento.

"A saga da rotina noturna com dois por aqui ainda é complicada. Já tentei colocar o Vicenzo primeiro para dormir, depois o Enrico, mas não funcionou porque ficou tarde para o Enrico. Já tentei Enrico primeiro, mas aí fica tarde depois para o Vicenzo. Ainda não consegui juntar os dois porque são demandas muito diferentes. Vicenzo dorme com uma musiquinha de fundo. Enrico quer ler livrinho e só hoje foram três", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que tem focado mais no filho mais velho, que tem sentido muito ciúme do irmão, mas que fica com o coração apertado.

"Ultimamente tenho ficado mais com o Enrico, que eu sinto que tem sentido mais ciúme do que nunca do irmão. Pego no colégio e faço sempre alguma coisa com ele, nem que seja um sorvete no posto. E a noite coloco Enrico para dormir com o coração um pouco apertado porque queria estar com Vicenzo também. E aí fico torcendo para o Enrico dormir logo para eu poder pelo menos ficar um pouquinho com o Vicenzo a noite. Mas geralmente, um dorme e o outro também dorme logo", concluiu.

Mesversário

Sthefany Brito explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite de quinta-feira, 27, ao compartilhar fotos da comemoração do mesversário do filho caçula, Vicenzo, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Para comemorar o sexto mês, o menino ganhou uma festa com o tema Batman, e a atriz encantou ao mostrar o herdeiro fantasiado como o super-herói. O filho mais velho da famosa, Antonio Enrico, de quatro anos, curtiu o evento usando um look todo preto e a máscara do personagem.

Ao compartilhar os cliques encantadores com os fãs, Sthefany se derreteu. "E o Batman passou aqui em casa esse fim de semana para comemorar seis meses do nosso Tutu, do nosso bebê feliz e animado!!! Que benção esse neném nas nossas vidas!!!", celebrou a mamãe na legenda da publicação.

Ela também falou sobre como a chegada de Vicenzo deixou a família mais feliz. "Há seis meses nossa família é muito mais feliz com ele! Foto embaçada que representa bem esse mini Batman que não para quieto e está sempre sorrindo!", completou.

Leia também: Sthefany Brito comenta sobre amamentação: 'Tem dias que não quer'