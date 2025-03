Fernanda Torres perde o Oscar de Melhor Atriz 2025

Bateu na trave pela segunda vez! 26 anos depois de Fernanda Montenegro perder o Oscar, a filha dela, Fernanda Torres, infelizmente também não conseguiu a estatueta

A atriz Fernanda Torres não conquistou o estatueta do Oscar de Melhor Atriz em 2025. O prêmio ficou com a atriz Mikey Madison, do filme Anora. Com isso, a brasileira não conseguiu conquistar o prêmio que também já teve sua mãe, Fernanda Montenegro, como indicada em 1999.

Torres concorria por sua atuação como Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Apesar da atriz não ter conquistado o seu Oscar, o Brasil não saiu de mãos abanando do Oscar. Isso porque o filme Ainda Estou Aqui venceu na categoria de Filme Internacional do Ano.

Vale lembrar que Ainda Estou Aqui também concorria em Melhor Filme, mas também perdeu para o filme Anora.

Leia a sinopse de Ainda Estou Aqui:

"Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Walter Salles falou das Fernandas em seu discurso

Neste domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

"Obrigada, em nome do cinema brasileiro, estou tão honrado em receber isso em um grupo tão extraordinário de. Isso é para uma mulher, que durante um luto em uma ditadura militar, deicdiu não ceder. O nome dela é Eunice Paiva. Isso também vai para duas mulheres extraordinárias que deram vida à ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vocês são demais. Isso é extraordinário. Muito obrigado", disse Walter Salles em seu discurso.

Leia também: Compare os looks de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres no Oscar