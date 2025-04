A mãe da cantora Anitta, Miram Macedo, de 60 anos, posa de biquíni em Noronha durante viagem de aniversário de 32 anos da filha

A mãe da cantora Anitta, Miriam Macedo, de 60 anos, surgiu usando biquíni nesta segunda-feira, 31, em uma série de registros ao lado da filha em Fernando de Noronha . O destino foi escolhido para celebrar os 32 anos da famosa.

Na ocasião, Miriam posou com a filha durante um passeio de barco e também no hotel, com o 'Dedo de Deus' ao fundo. Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Que gata!"; "A mãe da Poderosa é poderosa também" e "Que isso, Mamicha! Tá gata demais", foram algumas das mensagens escritas pelos internautas.

A mãe de Anitta é solteira. Ela se separou de Mauro Machado, quando a cantora era pequena. No entanto, eles mantêm uma relação amistosa.

Confira, abaixo, as imagens:

Miriam Macedo surge de biquíni em uma série de fotos publicadas na web - Foto: Reprodução/Instagram

Miriam Macedo surge de biquíni em uma série de fotos publicadas na web - Foto: Reprodução/Instagram

Aniversário de 32 anos de Anitta

Anitta completou 32 anos no último domingo, 30, e contou com uma semana inteira de comemorações. A artista encerrou as celebrações com chave de ouro e curtiu uma festa em Fernando de Noronha ao lado de alguns amigos.

"É isso. Agora só ano que vem. Kikipallolza 30 de Março. Obrigada meus amigos maravilhosos que viajaram comigo para curtir mais uma comemoração do meu aniversário. Obrigada a todos os profissionais da ilha de Fernando de Noronha pela recepção. Restaurantes maravilhosos, comidas incríveis, hotel lindo, serviço maravilhoso, banda incrível, cantores bons demais da conta. Muito obrigada", escreveu na legenda da publicação. Confira!

Leia também: Anitta comemora seu terceiro aniversário com festa e conta com a presença de Alexandre Carlo