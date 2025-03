Fernanda Torres fala sobre o Oscar de Filme Internacional: ‘Sorriam!’

Após perder o Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres comemora a conquista de ‘Ainda Estou Aqui’ na categoria de Melhor Filme Internacional

A atriz Fernanda Torres é só alegria com a conquista do primeiro Oscar para o Brasil. Mesmo depois de ter perdido na categoria de Melhor Atriz, ela celebra a estatueta de Melhor Filme Internacional para o filme Ainda Estou Aqui, que é protagonizado por ela e Selton Mello.

Depois da cerimônia de premiação, ela mostrou uma foto do cartão com o anúncio do prêmio e a própria estatueta nas redes sociais. “Nós vamos sorrir. Sorriam!”, disse ela na legenda.

Além disso, Torres ainda mostrou uma foto segurando o troféu e afirmou: “Ainda estamos aqui comemorando!”, escreveu.

Walter Salles subiu ao palco para receber o Oscar

Neste domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

"Obrigada, em nome do cinema brasileiro, estou tão honrado em receber isso em um grupo tão extraordinário de. Isso é para uma mulher, que durante um luto em uma ditadura militar, deicdiu não ceder. O nome dela é Eunice Paiva. Isso também vai para duas mulheres extraordinárias que deram vida à ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vocês são demais. Isso é extraordinário. Muito obrigado", disse Walter Salles em seu discurso.

Ainda Estou Aqui concorria em 3 categorias no Oscar 2025 e levou apenas uma estatueta. A atriz Fernanda Torresperdeu o prêmio para Mikey Madison e a categoria de Melhor Filme ficou com Anora.

Leia a sinopse de Ainda Estou Aqui:

"Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

