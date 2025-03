Giovanna Grigio recebe com surpresa continuação do filme Perdida: 'Tenho muito carinho'

Giovanna Grigio vai reviver papel de Sofia na continuação do filme Perdida

O romance Perdida, escrito por Carina Rissi e que teve uma adaptação lançada nos cinemas em 2023, vai ganhar uma continuação. Giovanna Grigio (27) irá retomar o papel de Sofia em Encontrada, com estreia nas telonas prevista para 2026.

O filme vai ser rodado ainda neste ano e mostrará a personagem lidando com desafios após se permitir lutar por um grande amor. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta detalhes sobre a continuação do trabalho e fala sobre o sucesso do filme.

"Sobre projetos futuros, esse ano a gente tá pra gravar, em algum momento, a continuação de Perdida, que é Encontrada, que é esse filme que eu gravei em 2022, com estreia em 2023. É a minha menina dos olhos! Um filme que eu tenho muito carinho, muito amor, do livro, baseado no livro da Carina Rissi", diz.

A atriz, que ficou nacionalmente famosa pelo papel de Mili no remake de Chiquititas (2013), exibido pelo SBT, recebeu com surpresa a continuação do filme. O convite para viver a personagem Sofia é uma oportunidade de continuar se conectando com os fãs da história.

"Eu não tô nem acreditando que a gente vai fazer uma sequência, ainda mais, pô, no Brasil, né, a gente poder fazer um filme de fantasia, que fez sucesso e continuar contando essa história, é muito bárbaro, então estou muito feliz", comemora a atriz.

Em março, a atriz passou por uma mudança de visual e contou à CARAS Brasil o motivo da mudança. "Eu decidi mudar o cabelo porque eu estava louca por uma mudança. Eu queria me ver de uma maneira diferente. Eu sinto que esse ano estou iniciando fases novas na minha vida, então eu estava tipo sedenta, sedenta por uma mudança. E o carnaval parecia o momento perfeito pra isso! Aí quando o pessoal de Beleza na Web chegou com essa ideia foi perfeito, foram os planetas convergindo pra eu ficar loira em 2025!."