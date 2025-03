Nathália Costa celebra estreia em 'Câncer com Ascendente em Virgem' e detalha bastidores

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Nathália Costa detalhou preparação e bastidores do longa 'Câncer com Ascendente em Virgem': "Honra"

​A atriz Nathália Costa está vivendo um momento especial em sua carreira com a estreia do filme "Câncer com Ascendente em Virgem", no dia 27 de março. No longa, ela interpreta Alice, filha da protagonista Clara, vivida por Suzana Pires. Em entrevista à CARAS Brasil, Nath compartilhou sua experiência ao dar vida a essa personagem e a importância dela na trama.​

Inspirado na história real da produtora Clélia Bessa, o longa trouxe um desafio especial para Nathália, que interpretou Alice, baseada na filha de Clélia, Elisa. "No filme eu interpreto a Alice, que foi baseada na Elisa, filha da Clélia, e a Elisa faz parte da produção e estava com a gente durante toda a gravação, e eu sempre conversava com ela antes sobre a cena e como foi pra ela viver aquilo tudo", relembrou.

O filme aborda a luta de Clara contra o câncer de mama e o impacto da doença em sua rotina e relações familiares. Para Nathália, a dinâmica entre Alice, sua mãe e sua avó, interpretada por Marieta Severo, foi algo que ela compreendeu de forma natural. "Minha dinâmina familiar é bem parecida, na verdade. Moro com a minha mãe e estamos sempre com a minha vó, então sei bem como funciona essa relação de 3 mulheres e 3 gerações diferentes em uma casa", ressaltou a jovem.

Atuando ao lado de grandes nomes como Marieta Severo e Suzana Pires, a artista expressou sua felicidade por essa oportunidade. "Para mim foi uma honra trabalhar com pessoas que sempre admirei tanto, e profissionais tão incríveis! A Alice simboliza mais uma geração nessa família, e ela vai amadurecendo durante o filme e se sensibilizando mais com a mãe durante o tratamento!", revelou.

"Foi uma honra contracenar com a Marieta e com a Suzy e eu acho que as duas me ensinaram muita coisa e cada dia de set foi um dia de aprendizado para mim. Acho que a principal coisa que elas me ensinaram foram várias técnicas de atuação principalmente técnicas vocais, porque um dia antes eu estava com a voz muito rouca. A Marieta também me ensinou várias técnicas incríveis que me ajudaram muito na minha performance no dia de gravação, que era uma cena em que eu precisava muito da minha voz", detalhou Nath Costa.

Bastidores

Dirigido por Rosane Svartman, o filme é inspirado na trajetória da produtora Clélia Bessa, que, enquanto enfrentava e superava um câncer de mama em 2008, criou o emocionante e bem-humorado blog “Estou com Câncer, e Daí?”, agora também disponível em livro.

Entre os momentos marcantes dos bastidores, a atriz mencionou a cena em que Suzana Pires, intérprete de Clara, teve o cabelo raspado. "Acho que o dia mais marcante pra mim foi o dia que a gente fez a despedida do cabelo da Suzana Pires, porque a gente finalmente raspou o cabelo dela na cena. Foi uma responsabilidade colocada na minha mão e nas mãos da Marieta e a gente tinha que atuar ao mesmo tempo enquanto a gente cortava, a gente não tinha experiência com isso, mas acabou que a cena ficou emocionante no nível que precisava e a gente também se divertiu fazendo, teve as risadas, teve as piadas, mas também foi tratada de uma forma muito delicada", recordou a famosa.

E equilibrar drama e comédia em uma trama como a de 'Câncer com Ascendente em Virgem' foi um desafio para todo o elenco. "Acho que essa foi a parte mais difícil do filme. Acho que a parte mais desafiadora para a gente foi nivelar essa atuação e ver se estava muito engraçado ou estava muito melancólico, a gente tomava muito cuidado pra deixar isso numa balança e não deixar o filme nem muita comédia, nem muito drama. A gente tentou equilibrar para que ficasse o assunto delicado de uma forma delicada, mas abordado também de uma forma divertida e de uma forma que as pessoas pudessem aproveitar e entender os fatos da forma que aconteceram", explicou a atriz, garantindo que Alice é uma personagem com a qual muitos jovens vão se identificar.

"Eu acho que muitas meninas adolescentes vão se identificar com a Alice, porque ela tem um pouco de toda menina adolescente. Tem um pouco dessa rebeldia, um pouco dessa exclusão que ela mesma se impõe. Mas, conforme ela vai percebendo a situação e o rumo que está tomando, ela começa a tomar mais responsabilidade e amadurecer durante a trama".

Ainda durante o bate-papo, Nathália descreveu a briga entre Alice e Clara, quando a filha descobre o diagnóstico da mãe, como a mais desafiadora. "A cena mais emocionante pra mim foi a cena da briga entre eu e a Suzana Pires, que eu descubro o laudo da Clara, né? Foi uma cena muito delicada de fazer, foi a cena das lágrimas. A gente gravou muitos takes então eu tive que chorar em todos os takes e eu tinha que tirar do lado certo da lágrima, do lado que a câmera tava posicionada e eu tinha também que prestar atenção na iluminação, porque eu não podia ir muito para a direita, porque a luz tinha que bater certo no movimento da lágrima, ao mesmo tempo, eu também tinha que segurar o exame certo para ele não ficar mole na minha mão, então eram muitos detalhes e muitas responsabilidades em uma cena que exigia muita emoção, foi muito desafiador pra mim", detalhou a artista, que ainda declarou os aprendizados que levará deste trabalho.

"Trouxe a reflexão de que a vida passa muito rápido, que a gente tem que aproveitar os momentos mais especiais ao lado das pessoas que a gente ama, porque acho que a principal mensagem do filme é a vida, né? Existe vida em todos os momentos, em todos os lugares e todas as pessoas, e a gente tem que apreciar os pequenos detalhes", refletiu.

E sobre os próximos projetos, Nathália Costa ainda não tem trabalhos confirmados, mas está aberta a oportunidades. "Eu ainda não tenho nenhum projeto pela minha frente, espero que chegue muitas oportunidades após o filme, mas eu gostaria muito de fazer um papel que seja uma adaptação de algum livro, porque eu gosto muito de livros, principalmente de fantasia. Ou algum personagem no filme de terror. Eu espero muito poder explorar minha carreira internacional, porque sou fluente em inglês desde que eu tenho 11 anos, então eu gostaria muito explorar esse lado da carreira internacional, espero que chegue o quanto antes. Mas estamos abertos a próximas oportunidades", garantiu Nath.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathália Costa (@nathipcosta)

Leia também:Preta Gil emociona ao interpretar música sobre luta contra o câncer em novo filme