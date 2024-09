Virginia usa carro para se locomover em sua mansão: 'Dar um jeito'

Com pontos do parto de José Leonardo, Virginia usa carro para se locomover até salão de beleza de sua mansão em Goiânia; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou que está tendo que usar um de seu carros para se locomover em sua gigantesca mansão em Goiânia. Neste domingo, 15, a famosa se gravou no veículo indo até seu salão de beleza particular.

Até uns dias antes do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, a apresentadora do SBT ia até o local a pé. Ela subia os inúmeros degraus até a parte de cima da propriedade, contudo, agora com os pontos da cesariana, a empresária não está podendo fazer esforços.

Na companhia da mãe, Margareth Serrão, ela se gravou dirigindo e explicou o motivo de pegar o automóvel. "Indo passear? Não, indo pro salão dar um jeito na cabeleira", compartilhou e exibiu o longo caminho até o espaço.

É bom lembrar que o lote de Virginia Fonseca no condomínio particular é gigantesco. Além de ter contruído a mansão com sete suítes, salão de beleza, academia, spa, piscina e muito mais, a famosa está fazendo uma obra ao lado para mais uma casa de luxo, onde serão feitos mais quartos de hóspedes e ambientes de lazer.

Ainda neste sábado, 14, a apresentadora encantou ao mostrar um momento amamentando José Leonardo. É bom lembrar que a famosa não havia conseguido dar seu leite por mais de um mês para as filhas, Maria Alice e Maria Flor, por conta de ferimentos no bico.

