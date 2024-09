Virginia Fonseca nota característica no filho recém-nascido

Após relatar questão com os olhos de José Leonardo, Virginia Fonseca nota característica do bebê recém-nascido; veja o que aconteceu

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, mostrou em poucos dias, desde seu nascimento no domingo, 08, que é bastante dorminhoco e preguiçoso. Após relatar que não havia conseguido ver os olhinhos dele abertos, a empresária contou nesta quinta-feira, 12, que notou uma característa no caçula.

Mãe de terceira viagem, após ter tido duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, a apresentadora do SBT mostrou como o recém-nascido gosta de dormir e não acorda, mesmo quando ela fica cutucando e o chamando para mamar.

Tirando sua soneca profunda, José Leonardo deu um show de fofura ao ser gravado pela mãe de olhinhos fechados e bem "desmaiado". "A preguiça", escreveu a nora de Poliana Rocha ao exibir o menino dormindo pesado e não acordando nem com ela mexendo nele.

Ainda nesta quinta-feira, 12, logo após voltar do hospital por ter sido internada pela piora de sua alergia depois do parto e virose, Virginia Fonseca fez o teste do pezinho em José Leonardo em casa e ficou em choque ao notar semelhanças do pé dele com o de sua mãe, Margareth Serrão.

Antes de ser internada na noite desta quarta-feira, 11, a influenciadora mostrou a reação de José Leonardo após mamar. O recém-nascido vem encantando com sua fofura e com seus looks personalizados.

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã desta segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Veja mais aqui.