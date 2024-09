Virginia Fonseca mostra que está conseguindo amamentar José Leonardo

Após não conseguir amamentar as filhas, Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca mostra que está conseguindo dar seu leite para José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou neste sábado, 14, um momento cheio de amor com José Leonardo e Maria Flor ao seu lado. Amamentando o herdeiro recém-nascido, a famosa mostrou que está conseguindo dar seu leite para o caçula nos primeiros dias.

Após revelar que não conseguiu amamentar as mais velhas, Maria Alice e Maria Flor, por ter tido machucados e sangramentos, a esposa de Zé Felipe surgiu bem tranquila com o bebê nos braços mamando.

Enquanto José Leonardo se alimentava na mãe, a irmã apareceu admirando seu novo companheiro e os registros encantaram os internautas com tanto amor. "Hoje mais cedo", postou a empresária um pouco de sua nova rotina com o bebê em casa.

No ano passado, a apresentadora do SBT falou sobre não ter amamentado as filhas: "Não consegui amamentar mesmo, eu amamentei um mês as duas, não consegui, não deu, tava sangrando e tudo, porque eu tentei até não dar mais".

Nos últimos dias, logo após voltar do hospital por ter sido internada pela piora de sua alergia depois do parto e virose, Virginia Fonseca fez o teste do pezinho em José Leonardo em casa e ficou em choque ao notar semelhanças do pé dele com o de sua mãe, Margareth Serrão.

