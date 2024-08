Mais uma? Virginia mostra construção ao lado de sua mansão: 'Ansiosa'

Dona de lote gigantesco em condomínio em Goiânia, Virginia mostra como está a construção de mais uma parte de sua mansão; veja

A infuenciadora Virginia Fonseca mostrou como está a construção do lote ao lado de sua mansão em Goiânia. Nesta quinta-feira, 29, a empresária exibiu uma foto de cima da obra e impressionou com o tamanho total de sua propriedade no condomínio fechado em Goiânia.

Após dois anos, a casa principal dela e de Zé Felipe ficou pronta, mas mais uma está sendo construída ao lado. Como já falado pela apresentadora do SBT, eles estão fazendo mais uma casa com mais suítes para poderem receber seus convidados. Além disso, o casal pretende ter a área de lazer aumentada.

"Como já tá o nosso lote do lado", exibiu a imagem do terreno grandioso. "Já posso ficar ansiosa com mais uma obra?", compartilhou que não vê a hora de tudo fica pronto.

É bom lembrar que a mansão de Virginia Fonseca, que já está pronta, conta com sete suítes, seis já ocupadas pela família, sobrando apenas um quarto para os hóspedes. Além disso, o lar conta com salão de beleza, academia, piscina, spa, salas, brinquedoteca, escritório e até os funcionários têm suas acomodações.

Aos poucos, a esposa de Zé Felipe vem mostrando como são os cômodos de sua nova casa. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.

Mãe de Virginia mostra como são as acomodações dos funcionários na mansão

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mostrou nesta quinta-feira, 29, como é o espaço destinado aos funcionários da mansão onde vivem em Goiânia. Em sua rede social, ela gravou os ambientes dos colaboradores e o que é oferecido para eles.

Uma cozinha completa, com uma grande mesa, armários e geladeira são disponibilizados aos indivíduos que trabalham com a família. No momento em que Margareth passou pelo local, cerca de cinco pessoas estavam por lá almoçando. Veja como é aqui.