Leci Brandão recebe alta após passar mal em show: 'Segue bem'

O novo boletim sobre a saúde de Leci Brandão informou que a cantora recebeu alta e já está em casa se recuperando após passar mal em show

Neste domingo, 13, foi divulgado um novo boletim sobre Leci Brandão. A cantora passou mal enquanto se apresentada no festival Isso É Samba, em São Paulo.

A artista recebeu alta na noite do último sábado, 12, e segue se recuperando bem, como contou o empresário Osmar Costa.

“Ela teve alta ontem mesmo, no início da noite, e foi para casa. Teve um pico de pressão que acabou deixando-a tonta. E segue bem, graças a Deus. Fez uma bateria de exames e está tudo ok. Vai seguir trabalhando normal, como os médicos autorizaram”, disse ele.

Entenda o que aconteceu

A cantora e deputada estadual Leci Brandão interrompeu uma apresentação em São Paulo no sábado, 12, após sentir um mal-estar no palco. A artista, de 80 anos, foi socorrida pela produção, que imediatamente a retirou do local.

À Quem, a produção do evento informou que a veterana foi removida de ambulância. Além disso, garantiram que a cantora foi prontamente medicada e está bem.

De acordo com o empresário de Leci Brandão, Osmar Costa, a famosa se sentiu mal devido ao calor do local. "Ela teve um mal estar em função do calor. O palco estava muito quente. Mas já foi removida do local do evento por uma ambulância e está indo para o atendimento médico no hospital", declarou ele à revista.

"Ela estava muito bem todos esses dias, deve ser o calor mesmo. Não sei se deu um pico de pressão ou uma queda de pressão. Estou indo para lá para encontrá-la", completou o empresário.

Leci Brandão construiu uma longa trajetória como sambista e fez história ao unir sua música com manifestações políticas. Em retrospectiva de carreira, ela defende a arte como instrumento de luta e reflete sobre missão como artista: "Não sei como consegui".

"Acho que vim para a Terra para cumprir uma missão. Existem situações que eu não sei como eu consegui escrever. Assuntos sérios, várias pautas - como vocês dizem hoje -, eu já falava lá atrás", compartilhou Leci Brandão em um episódio do Sambas Contados, podcast do Globoplay.

