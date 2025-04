Deborah Secco curte praia ao lado da filha Maria Flor

Deborah Secco aproveitou o tempo livre e fez questão de curtir um dia de praia ao lado da filha Maria Flor, de nove anos

Neste domingo, 13, Deborah Secco aproveitou o tempo livre para curtir muito a companhia da filha Maria Flor, de nove anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura.

A famosa foi fotografada na praia da Barra da Tijuca, localizada no Rio de Janeiro. Deborah e Maria Flor sentaram juntinhas na areia e também se refrescaram com um delicioso banho de mar.

A atriz arrasou com um biquíni tomara que caia na cor marrom, enquanto a pequena estava com um maiô rosa e azul.

O último trabalho de Deborah Secco na TV foi como a Lara em Elas Por Elas, novela exibida pela Rede Globo entre 2023 e 2024.

Traições

Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, Deborah Secco falou abertamente sobre sua vida pessoal. Em um bate-papo sincero, a atriz refletiu sobre temas como fidelidade, amor romântico e os desafios de se viver uma relação aberta.

Atualmente em um relacionamento com o produtor musical Dudu Borges, Deborah relembrou as traições que já enfrentou no passado e compartilhou sua visão sobre poligamia e monogamia. "Até na relação poligâmica pode existir traição. Se alguém é exclusivo, beija outra pessoa, o parceiro diz: 'Você não me ama, não me respeita'. 'Eu não te basto, eu não dou conta do recado'", disse ela.

Na sequência, a artista demonstrou admiração pelas novas formas de amar cultivadas pelas gerações mais jovens. "Acho que a juventude tem um olhar para o afeto que me enche de esperança. Um olhar mais honesto, de menos preconceito... Eu sou uma pessoa que cresci com a história do amor romântico. Quanto ele custa para a gente? Quantos relacionamentos tóxicos nascem com histórias de príncipes encantados?", questionou.

"Cada relacionamento aberto tem suas regras. Pode transar com outro? Pode beijar? Isso conta [como traição], ou não conta? Com quem? Ou beija só quando estiver junto, ou só beija quando estiver separado. É muito particular, né? É o que todo mundo deveria fazer, seus combinados, mesmo que monogâmicos. O que a gente quer junto? Quais são os nossos objetivos? As relações monogâmicas a gente se baseia no ego, quando alguém te trai é seu ego que dói. É você não se sentir suficiente", prosseguiu Deborah.

Ainda durante o bate-papo, a atriz admitiu já ter lidado com infidelidades e refletiu sobre como lida com situações delicadas como essa. "Eu pensava muito isso: eu não posso deixar meu ego falar. A vida é tão mais do que eu, que várias vezes pessoas cruzam com outras pessoas interessantes, não é sobre mim. A gente acha que tudo é sobre a gente, nem tudo é", opinou.

