Virginia Fonseca relata questão do filho recém-nascido: 'Não consegui'

Após horas do nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca relata questão que notou em seu bebê recém-nascido; veja o que aconteceu

Nascido no último domingo, 08, o filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, vem encantando com suas bochechas fofas e além desse detalhe a influenciadora chamou a atenção para mais uma característica de seu caçula.

Sempre de olhinhos fechados, o bebê, segundo a empresária, está preguiçoso e ainda não abriu os olhos totalmente. Usando um look verde personalizado, o herdeiro da famosa então foi gravado em mais um soninho e ela se divertiu.

"A preguiça que ele tá não é normal não, viu?", escreveu ao exibi-lo dormindo. "Até agora não consegui ver o olho do José totalmente aberto", riu do pequeno. Ainda na aparição, ela falou sobre ele ter um cheirinho muito bom.

É bom lembrar que a empresária fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Horas após o nascimento do menino, Virginia quase desmaiou ao tentar tomar banho. Depois de se recuperar, ela gravou alguns momentos com o recém-nascido no local.

Leia também:Virginia Fonseca mostra fotos inéditas do parto de José Leonardo

Até agora não consegui ver o olho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Lucas Guedez fica em choque com recepção de Virginia na maternidade

Amigo próximo de Virginia Fonseca e seu companheiro no Sabadou, no SBT, o influenciador Lucas Guedez foi um dos convidados para curtir o andar fechado na maternidade após o nascimento de José Leonardo neste domingo, 08.

Depois de perder o voo e não conseguir chegar a tempo para ver o parto do bebê, o amigo da empresária ficou hospedado em um dos quartos do andar fechado pela famosa. Pasmo com os detalhes, Lucas Guedez compartilhou como foi recepcionado em grande estilo. Veja os detalhes da recepção luxuosa aqui.