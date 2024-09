Virginia Fonseca relata 'problema' com o filho recém-nascido: 'Quer ficar'

Dias após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca relata questão com o filho recém-nascido; bebê tem dormido bastante

A influenciadora digital Virginia Fonseca vem relatando como é José Leonardo em seus primeiros dia de vida. Após uma semana do nascimento de seu terceiro herdeiro com o cantor Zé Felipe, a empresária falou mais uma vez sobre o bebê ser dorminhoco.

Depois de não conseguir ver os olhinhos dele completamente abertos e de notar essa questão, de ele ser bem preguiçoso, a apresentadora do SBT voltou a compartilhar sobre o "problema" que está enfrentando com o caçulinha.

Por ele ser mais quietinho e adorar uma soneca, Virginia Fonseca tem tido que acordá-lo para mamar. "Ele me emgabela diretinho. Tá na hora de mamar, mas quer ficar dormindo, aí como eu amo ficar assim com ele, deixo, mas já já não vai ter pra onde correr e nem fugir, vai ter que ser acordado", contou sobre ter que atrapalhar o sono do pequeno.

Ainda neste sábado, 14, Virginia Fonseca encantou ao mostrar um momento amamentando José Leonardo. É bom lembrar que a famosa não havia conseguido dar seu leite por mais de um mês para as filhas, Maria Alice e Maria Flor, por conta de ferimentos no bico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca dá esperanças de ter quarto filho

Após quase uma semana de ter dado à luz seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca brincou sobre a possibilidade de ter seu quarto herdeiro com o amado, com quem já teva o caçula, José Leonardo, e as meninas, Maria Alice e Maria Flor.

Com o bebê no colo e usando seu look de amamentação, a empresária falou sobre estar pronta para mais um filho. Dançando e debochando, a apresentadora do SBT fez piada e deu esperanças de aumentar sua família. Veja mais aqui.