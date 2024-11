Regina Volpato impressiona com decoração de Natal de sua casa; veja

Que luxo! Morando em apartamento com quintal, Regina Volpato impressiona ao mostrar decoração de Natal de seu lar; veja o vídeo

A apresentadora Regina Volpato impressionou ao mostrar a decoração de Natal deste ano de sua casa. Nesta quarta-feira, 06, a famosa compartilhou um vídeo exibindo como ficou a árvore e chocou com o resultado deslumbrante.

Seguindo um estilo mais clássico, a comunicadora do Chega Mais, do SBT, optou por enfeites em sua maioria vermelhos. Além de bolas e laços, o objeto foi decorado com bichinhos de pelúcia e luzes. Regina Volpato então encantou ao mostrar como ficou o cantinho de sua sala no apartamento com quintal onde mora em São Paulo.

"Por aqui eu e Ágata já entramos no clima do Natal com uma árvore cheia de AUmiguinhos! Quando você vai montar a sua? Contei com o Roberto Rabello para essa produção MARAVILHOSA! Ele faz toda a decoração personalizada na sua casa e já chega tudo pronto. Tudo incrível e Ágata feliz da vida", contou sobre até sua filha de quatro patas ter aprovado a decoração.

É bom lembrar que, em junho do ano passado, Regina Volpato mostrou o resultado da reforma luxuosa que fez em seu apartamento. Com frequência, ela faz fotos tomando sol em sua grande varanda que mais parece um quintal.

Regina Volpato sofre acidente doméstico e recebe atendimento no SBT

A apresentadora Regina Volpato tomou um susto nas últimas semanas ao se acidentar fazendo suas receitas na cozinha de casa. Ao usar um ralador, a famosa acabou "perdendo" um pouco da ponta do dedo e fez o curativo caseiro até que ela procurou o ambulatório do SBT.

Com permanência na emissora até dezembro - depois de revelar que não deseja ter um trabalho com horários fixos para poder ficar com a família - a comunicadora procurou o atendimento médico durante uma pausa do Chega Mais para ver como estava o seu dedo. Saiba mais aqui!

