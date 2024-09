Regina Volpato renova o bronzeado no quintal de seu apartamento; veja

Em quintal de seu apartamento luxuoso em São Paulo, Regina Volpato renova o bronzeado com beleza e na companhia de sua cachorrinha; veja

A apresentadora Regina Volpato compartilhou uma foto de seu fim de semana em casa. De folga de seu trabalho no SBT, a comunicadora chamou a atenção ao postar um clique renovando o bronzeado no quintal de seu apartamento térreo.

Quem acompanha a integrante do Chega Mais sabe que ela mora em um apartamento em São Paulo bem espaçoso e que mais parece uma casa. Inclusive, ela aproveitou a grande varanda com várias plantas para ainda colocar um móvel para se deitar e tomar sol.

De biquíni vermelho e boné da mesma cor, Regina Volpato surgiu sorridente e ao lado de sua filha de quatro patas, a cachorrinhas Ágata. "Eu e Ágata aproveitando nosso domingo juntas. São Paulo com sol e dia lindo! O que você está fazendo? Comenta aqui", escreveu ela na legenda.

Discreta com sua vida pessoal, raramente Regina Volpato mostra a filha. No Dia das Mães, ela foi surpreendida com a rara aparição da herdeira na televisão. Em seu programa no SBT, a comunicadora recebeu uma homenagem ao vivo de Rafaela. No último mês, quando tirou férias, ela viajou com a herdeira.

Despedida de Regina Volpato na Gazeta

Em julho do ano passado, o último programa com Volpato foi exibido ao vivo e seguiu o roteiro de uma edição normal da atração. A apresentadora comandou os quadros e as ações comerciais com tranquilidade e se despediu aos poucos dos colaboradores. Alguns parceiros de palco chegaram a se emocionar ao dizer 'adeus' para a colega e também falaram palavras carinhosas. Por sua vez, Regina se mostrou tranquila e sempre com o seu sorrisão no rosto.

No final da atração, enquanto estava na tradicional mesa de refeições com seus colegas, ela anunciou que este foi o seu último dia e citou suas substitutas. “Hoje é meu último dia aqui no Mulheres. Muito obrigada por tudo. Na segunda-feira não percam o Mulheres com Regiane Tapias e Pâmela Domingues. Um beijo”, disse ela.

Vale lembrar que Regina Volpato e a Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar no ar. A emissora ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do atual contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial há poucas semanas.