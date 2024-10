Regina Volpato pede para sair do SBT e revela o motivo da decisão

Poucos meses após ir para o SBT, Regina Volpato decide sair da emissora, mas ficará no ar até dezembro. Entenda o motivo dela

A apresentadora Regina Volpato decidiu romper o seu contrato com o SBT poucos meses após a contratação. De acordo com o site Notícias da TV, ela devera sair da emissora em dezembro. Até lá, ela segue no programa Chega Mais, que é exibido nas manhãs do SBT.

Inclusive, Volpato contou o motivo de sua decisão de sair do trabalho. Ela contou ao Notícias da TV que ter mais tempo para visitar a filha, Rafaela, que vive na Europa. Com o trabalho diário, ela não consegue viajar para ver a herdeira com mais frequência.

“Eu amo o que eu faço, mas não quero mais ficar todos os dias. A minha questão é que eu me sinto presa”, disse ela, e completou: “Falei lá na emissora que não tenho outro convite, não tem desgaste nenhum na relação, que o ambiente é bom, que eu gosto muito dos meus colegas. Mas não quero mais nenhum emprego que me obrigue a ficar aqui todos os dias, esse é o único obstáculo”.

Vale lembrar que Regina Volpato assinou contrato com o SBT em novembro de 2023, poucos meses depois de sair da TV Gazeta. No passado, ela já tinha trabalhado na emissora paulista. Ela esteve no SBT entre os anos de 2004 e 2008, quando comando o programa Casos de Família.

A saída de Regina Volpato da Gazeta

A apresentadora Regina Volpato deixou a TV Gazeta no final do mês de julho de 2023. Na época, ela comandava o programa Mulheres nas tardes da emissora, mas não entrou em acordo com a emissora para renovar o contrato e optou por deixar a atração.

Após o final da atração na TV, ela compartilhou um vídeo de despedida nas redes sociais e emocionou seus fãs com um agradecimento. Na gravação, ela agradeceu pelo carinho do público e dos colegas, disse que adorou ter feito parte da história do programa Mulheres e disse que contará as novidades de sua carreira nas redes sociais assim que as tiver. “Preciso dizer que eu amei apresentar o Mulheres. Foram cinco anos e meio muito, mas muito marcantes para mim. Uma amiga me disse que me via assim tão à vontade que parecia que eu estava na minha casa recebendo visitas. Eu achei tão boa a comparação porque era assim mesmo. Aprendi, me emocionei, dei muita risada, comi comidas gostosas, aliás isso também me motivou a criar o 'Mais Um Pedaço', só comida gostosa. Agradeço a todos que recebi, todas as visitas”, disse ela.

E completou: “Agradeço a confiança, o apoio de todos os dias, dos colegas no estúdio, no switcher, na produção, enfim, foi um trabalho coletivo e assim que me enche de orgulho e satisfação, mas nada disso valeria se você, que me fez companhia nas tardes e foram tantas, não tivesse me aprovado. Quando eu digo que a sua companhia é a minha maior motivação eu estou sendo tão sincera, mas tão sincera... O maior objetivo é agradar quem acompanha o meu trabalho: Você! Muito, muito obrigada! Valeu! Valeu cada segundo junto com você. Eu encerro a minha contribuição ao Mulheres aqui. Peço perdão pelas falhas, que sim, eu sei que elas também ocorreram, mas modéstia à parte, eu creio que o saldo é positivo! Por aqui, nada se altera e assim que eu tiver novidades, aviso! Afinal, sempre juntas!”.

Na legenda, ela escreveu: "Foram 20 horas semanais ao vivo durante 5 anos e meio, mais de 1200 programas e muitos “Mais Um Pedaço”. Obrigada pelo seu carinho e recepção comigo desde o início. Por aqui, nada se altera! Sempre juntas".