Regina Volpato revela bastidores de despedida do SBT: 'Foi difícil'

Em entrevista à CARAS Brasil, Regina Volpato explica pedido de demissão do SBT e fala sobre despedida antecipada do Chega Mais

Regina Voltado (56) está de saída do SBT. Apresentadora do Chega Mais, ela pediu demissão aos diretores da emissora para ter uma rotina mais flexível. A comunicadora não deseja mais trabalhar no atual modelo diário, pois pretende diminuir o ritmo e ter mais tempo com a família. Seu último expediente da TV de Silvio Santos (1930-2024) está previsto para dezembro.

Em entrevista à CARAS Brasil por telefone, Volpato afirma sentir falta da filha, Rafaela Scaff, que vive na Eslovênia. O atual contrato de trabalho a impede de deixar o Brasil por períodos demorados, o que só ocorre uma vez por ano em suas férias.

"A única questão é isso, não quero ficar fixo em um só lugar. Eu fico aqui, a minha filha está lá na Eslovênia, a gente tem poucos dias, não é nem meses por causa das férias. Então foi só por isso. Ainda não sei se vou à Europa visitar minha filha ou se ela vem ao Brasil, estamos conversando", revela.

Na manhã desta sexta-feira, 4, a apresentadora comunicou aos colegas sobre seu pedido de demissão. Ela guardou segredo até a informação vazar na imprensa. O clima nos bastidores da revista eletrônica matinal foi de despedida antecipada.

+ Otaviano Costa entrega seu maior medo como pai: 'Lado ruim do digital'

"Eu só falei hoje cedo quando cheguei na emissora. Conversei com a equipe, com todo mundo. Falei: 'Olha, eu não estou deixando o Chega Mais', porque fica parecendo que estou abandonando o Chega Mais, mas não é. O que eu não quero mais é isso, é trabalhar todo dia num lugar fixo, porque eu quero ter essa liberdade", conta.

Regina afirma ter uma boa relação com os colegas Paulo Mathias (33) e Michelle Barros (45) e reforça parceria com a dupla iniciada em março deste ano com a estreia do programa em uma estratégia de renovação de grade do SBT.

"Problemas nenhum. A gente está muito bem, então assim, foi um clima de despedida, essa parte foi chata, foi difícil. Mas a gente ainda tem aí umas boas semanas juntos com o público, vamos nos divertir muito", conclui.