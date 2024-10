Regina Volpato sofre acidente doméstico e recebe atendimento no SBT

Na cozinha de sua casa, Regina Volpato sofre acidente e machucado a faz procurar atendimento no ambulatório do SBT; veja

A apresentadora Regina Volpato tomou um susto nesta segunda-feira, 14, ao se acidentar fazendo suas receitas na cozinha de casa. Ao usar um ralador, a famosa acabou "perdendo" um pouco da ponta do dedo e fez o curativo caseiro até que nesta terça-feira, 15, ela procurou o ambulatório do SBT.

Com permanência na emissora até dezembro - depois de revelar que não deseja ter um trabalho com horários fixos para poder ficar com a família - a comunicadora procurou o atendimento médico durante uma pausa do Chega Mais para ver como estava o seu dedo.

Regina Volpato então contou que não conseguiu dormir direito por conta da dor sentida no local. Ao sofrer o acidente, ela mostrou que não parava de sangrar, mas, achou que dava para arrumar em casa com um curativo até saber no ambulatórioque poderia ter recebido um ponto.

"Porque eu não dormi à noite, de dor nesse dedo, não para de sangrar", comentou sobre ter ido trocar o curativo e descobrir que era para ter recebido um ponto, porém, que estava tudo bem. "Na paz com o curativo novo", escreveu após ter sido atendida no ambulatório.

Veja o que aconteceu com o dedo de Regina Volpato:

Regina Volpato explica decisão de deixar o SBT

Em entrevista à CARAS Brasil por telefone, Volpato afirma sentir falta da filha, Rafaela Scaff, que vive na Eslovênia. O atual contrato de trabalho a impede de deixar o Brasil por períodos demorados, o que só ocorre uma vez por ano em suas férias.

"A única questão é isso, não quero ficar fixo em um só lugar. Eu fico aqui, a minha filha está lá na Eslovênia, a gente tem poucos dias, não é nem meses por causa das férias. Então foi só por isso. Ainda não sei se vou à Europa visitar minha filha ou se ela vem ao Brasil, estamos conversando", revela.

Na manhã da sexta-feira, 4, a apresentadora comunicou aos colegas sobre seu pedido de demissão. Ela guardou segredo até a informação vazar na imprensa. O clima nos bastidores da revista eletrônica matinal foi de despedida antecipada.