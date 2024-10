Nora de Cesar Filho impressiona ao mostrar projeto de seu apartamento luxuoso

Ainda reformando apartamento onde morará com Luigi Cesar, nora de Cesar Filho impressiona ao mostrar projeto de como ficará o local

A nora de Cesar Filho, a coach Júlia Vieira, casada com Luigi Cesar, mostrou como anda a obra do apartamento deles. Morando na casa do pais ou dos sogros, a jovem revelou que ainda falta bastante coisa para o lar deles ficar pronto do jeito que sonharam.

Ao exibir como está a montagem dos móveis, escolhidos em cor cinza, a moça revelou a foto do projeto e como ficará o local ao ser finalizado. Júlia Vieira então publicou a foto de como é a cozinha, a sala, um pouco do closet gigantesco e de um dos quarto com escritório.

"A sala tá assim pelos olhos da fé", divertiu-se a nora do apresentador ao exibir a bagunça e contar que o espaço ficará pronto por último. "Dá licença que eu tenho o closet dos sonhos", exibiu a grande quantidade de armários.

Em seguida, ela apontou um "problema" com o tamanho das prateleiras e nichos. "Esqueceram que eu tenho 1,5m e fizeram um espelho muito alto, zero respeito com a dona do apartamento", brincou com a situação.

Ainda na última semana, Luigi Cesar já havia revelado mais detalhes de seu apartamento de luxo com a amada. Ele inclusive exibiu as luzes diferenciadas dos espelhos do banheiro.

Vale lembrar que antes da cerimônia religiosa, que tiveram nos últimos meses, Júlia e Luigi fizeram o casamento do civil, mas, apenas somente depois da benção dada pelo pastor que eles começaram a morar e dormir juntos. Elaine Mickely explicou melhor sobre a escolha da família deles. A lua de mel deles foi em dois lugares.

Elaine Mickely fala sobre os filhos se casarem aos 20 anos

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, falou sobre ter se casado aos 20 anos com o apresentador e apoiar os filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar, a fazerem o mesmo. Recentemente, a ex-atriz global participou do Chega Mais, do SBT, e tocou no assunto, inclusive, ela revelou quando será o casamento de sua primogênita.

Após algumas semanas da cerimônia luxuosa de seu caçula com Júlia Vieira, a mulher do jornalista falou que a primogênita já está organizando seu grande dia com o noivo, o empresário estrangeiro Ed Beccle, que Luma conheceu durante uma viagem com a família no México.

"A gente fechou tudo agora semana passada, vai ser em fevereiro", revelou a mamãe que está envolvida nos preparativos. Em seguida, Elaine Mickely comentou que apoia os herdeiros a casarem cedo como ela fez, por ver maturidade neles. Saiba mais aqui.

