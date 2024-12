Maíra Cardi compra mansão luxuosa de Neymar Jr em SP

Maíra Cardi faz tour em mansão luxuosa que era de Neymar Jr e conta o que vai mudar no local para ser o novo lar de sua família

A coach Maíra Cardi está com um novo lar para chamar de seu! Casada com o influenciador digital Thiago Nigro, ela anunciou que o casal comprou a antiga mansão de Neymar Jr na Grande São Paulo. A propriedade luxuosa é enorme e custa vários milhões de reais.

A mansão fica na região de Alphaville, área nobre da Grande São Paulo, e possui três andares com vários cômodos. "Foi um arquiteto chique que desenhou, que eu não sei falar o nome. O Neymar comprou desse arquiteto e a gente comprou do Neymar. Antes de fazer a reforma, eu quero mostrar para vocês como a casa está”, afirmou ela em um vídeo no Instagram.

Nas imagens, Maíra surpreendeu ao mostrar o tamanho dos ambientes, que são espaçosos e estavam organizados para a vida de Neymar, mas passaram por uma grande reforma para se adequarem para a família da coach.

No vídeo é possível ver a sala espaçosa, a piscina gigante, os quartos com vista deslumbrante, o closet com armários espalhados, os vários quartos de funcionários, a área de festas que será transformada em brinquedoteca e academia, e também os banheiros da área de festas. A casa ainda possui duas cozinhas, sendo uma social e uma industrial.

Quanto Neymar Jr pagou na mansão?

Vale lembrar que Neymar Jr comprou a mansão na Grande São Paulo em 2021 pelo valor de R$ 20 milhões, de acordo com o Jornal Extra. A mansão tem 1500 metros quadrados e 20 vagas de garagem.

Veja como era a casa na época que Neymar comprou:

Maíra Cardi está grávida

Bastante ativa nas redes sociais, Maíra Cardi tem dividido com o público cada detalhe de sua terceira gestação. A influenciadora digital e coach, que já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6, está à espera do primeiro herdeiro com o marido, Thiago Nigro.

Na última quarta-feira, 11, em sua conta oficial no TikTok, Maíra compartilhou o momento em que o casal realizou o primeiro exame de ultrassom para ver o bebê. Ao longo do registro, a famosa ainda revelou de quantas semanas está e a data prevista para o nascimento do caçula. Assista aqui.

