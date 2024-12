Grávida, Maíra Cardi mostra primeiro ultrassom do filho com Thiago Nigro

Grávida de Thiago Nigro, Maíra Cardi filmou o ultrassom do terceiro filho e revelou a previsão para o nascimento do herdeiro caçula

Bastante ativa nas redes sociais, Maíra Cardi tem dividido com o público cada detalhe de sua terceira gestação. A influenciadora digital e coach, que já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6, está à espera do primeiro herdeiro com o marido, Thiago Nigro.

Na última quarta-feira, 11, em sua conta oficial no TikTok, Maíra compartilhou o momento em que o casal realizou o primeiro exame de ultrassom para ver o bebê. Ao longo do registro, a famosa ainda revelou de quantas semanas está e a data prevista para o nascimento do caçula.

O médico da influenciadora explicou que, devido ao curto tempo de gestação, ainda não seria possível ver o embrião ou ouvir os batimentos cardíacos. "Só boas notícias, o bebê está bem implantado. Tudo normal, estamos muito felizes", disse Maíra Cardi ao mostrar a filmagem do ultrassom.

Segundo o obstetra que acompanha a famosa, o primeiro herdeiro de Maíra com Thiago Nigro está previsto para nascer em agosto de 2025 , mês em que ela completará 40 semanas de gestação. Ainda de acordo com o profissional, durante o próximo exame, o casal já poderá ouvir os batimentos cardíacos do bebê.

Vale lembrar que Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciaram publicamente a gravidez no início de dezembro. Recentemente, através de uma conversa com os seguidores, a coach contou que descobriu a terceira gestação no dia 30 de novembro.

Maíra mostra primeiro ultrassom do terceiro filho - Reprodução/TikTok

Maíra Cardi revela receio em terceira gravidez

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi revelou recentemente que está grávida de Thiago Nigro e, desde então, tem compartilhado com o público cada detalhe da nova fase de vida do casal. Nos últimos dias, ela, que já é mãe de dois, usou as redes sociais para conversar com os seguidores a respeito da nova gestação e contou que está receosa com a amamentação; confira detalhes!

