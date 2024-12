Maíra Cardi grávida: famosa posta vídeo de quando deu notícia para Thiago Nigro

Após revelar que iniciou processo para engravidar, Maíra Cardi anuncia que está grávida de Thiago Nigro; veja o vídeo do momento

A influenciadora e empresária Maíra Cardi está grávida de Thiago Nigro. Em sua rede social, ela deu a notícia nesta segunda-feira, 02, ao postar o vídeo do momento em que contou para o marido que está esperando o primeiro bebê deles.

Nas últimas semanas, a ex-BBB, que já é mãe de Lucas Cardi, de 22 anos, e de Sophia Cardi, de seis anos, comentou que se não conseguissem engravidar naturalmente em um mês, eles iniciarem o tratamento para terem um herdeiro por meio da ajuda da fertilização in vitro. Porém, segundo ela, sua fé em deus mostrou o caminho de como o sonho deles se realizaria.

"Toda honra e glória a ELE! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia!", contou.



Maíra Cardi falou mais sobre a revelação que tiveram: "Mês passado, nós dois recebemos uma profecia de que seria neste mês e até recebemos o sexo do bebê como revelação. Duas semanas atrás, fiz vários testes de fertilidade e ovulação, mas nenhum deu o “carinha feliz”. Dividi tudo com meus seguidores na rede vizinha, pois estou fazendo uma série por lá contando cada detalhe!".

"Na semana passada, fizemos uma bateria de exames e finalmente entendemos o motivo de não aparecer o “carinha feliz”. Resumindo: eu não estava ovulando, e engravidar era considerado IMPOSSÍVEL! Mais detalhes continuarei compartilhando na rede vizinha. Mas o mais importante é: Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu pra glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor", compartilhou a novidade e toda sua fé.

Confira o vídeo do momento em que Maíra Cardi revelou gravidez:

Maíra Cardi revelou decisão tomada em conjunto com o marido

Maíra Cardi e Thiago Nigro falaram que se não conseguissem um bebê, ela faria Fertilização In Vitro. "Falei com o deuso [Thiago], vocês sabem que ele é reservado com essa coisa de intimida, ele não gosta que fique falando da vida dele, expondo", iniciou.

"Mas, eu queria muito dividir esse processo de gravidez com vocês. Eu sei que vai ser diferente de tudo, eu tenho 41 anos e não posso esperar [para engravidar] porque não é inteligente da nossa parte. Então, o correto seria eu já fazer o processo de FIV [Fertilização In Vitro]. Só que ele quer tentar pelo menos um mês naturalmente", continuou Maíra Cardi.

