Mansão de Neymar: jogador mostra um pouco de sua casa em Mangaratiba

Com área externa luxuosa, academia e muito mais, a mansão de Neymar Jr. em Mangaratiba custa cerca de R$ 28 milhões; veja as fotos

A mansão de Neymar Jr. em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, é puro luxo. Nesta segunda-feira, 02, o jogador de futebol mostrou dos espaços de sua propriedade ao se hospedar nela enquanto não retorna para a Arábia Saudita.

Em um dos registros publicados em sua rede social, o craque exibiu parte da área externa com piscina, vária poltronas, vasos, telão e uma vista da natureza. "Home", escreveu ele em inglês sobre ser seu lar.

Em seguida, Neymar tirou uma foto no espelho da academia, revelando que o local onde treina além de ser completo com vários equipamentos ainda tem uma decoração com madeiras, deixando o ambiente mais chique e aconchegante.

É bom lembrar que a propriedade é gigante e tem alto preço. A mansão tem cerca de 5 mil metros quadrados e está avaliada em torno de R$ 28 milhões. Além da piscina e da academia, a casa tem pista de kart, seis suítes, heliponto, quadra de tênis e claro que um campo de futebol.

Festa de Mavie aconteceu na mansão de Neymar em Mangaratiba

A festa de Mavie aconteceu na mansão do jogador de futebol em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e teve como tema 'Atelier de Arte da Mavie'. A decoração ficou a cargo de Andrea Guimarães, produtora de festas e queridinha dos famosos.

A festa, decorada com muitas bexigas coloridas, contou com brinquedos para as crianças se divertirem e também com oficinas para que todos os convidados pudessem aproveitar. "Eu queria um tema e uma festa que todo mundo participasse, inclusive os adultos", explicou a influencer.

Para a celebração, Neymar e Bruna usaram looks combinando com Mavie. A menina chegou em sua festa usando um vestido lilás em seda, com detalhes em bordado feito à mão. Depois, a menina usará outro modelo. Biancardi explicou que a herdeira gosta de roupas confortáveis e, por isso, as peças foram criadas exclusivamente para ela. Veja todos os detalhes aqui!

