Maíra Cardi procura moradia para seus funcionários antes de se mudar

Antes de se mudar de mansão, Maíra Cardi procura casas para seus funcionários e explica atitude em vídeo; veja o que ela disse

A influenciadora Maíra Cardi compartilhou um vídeo para influenciar outras pessoas a cuidarem de seus funcionários com muito carinho. Nesta terça-feira, 10, a empresária, que está grávida de Thiago Nigro, postou um pouco da busca que está fazendo para seus colaboradores e explicou sua decisão.

A ex-BBB então revelou que está se mudando da mansão onde vivia até então em Valinhos para uma residência em Alphaville, em São Paulo. Mas, antes de sair do local, a famosa comentou que está procurando lugares para seus funcionários morarem bem.

"Vamos mudar de casa, e antes estou priorizando olhar apartamentos e casas para nossos colaboradores. Cada um dentro de suas necessidades específicas. Estamos fazendo uma série onde estou como Cardi Nigro se quiserem ver completo estamos por lá!", falou sobre estar compartilhando tudo em sua conta no TikTok.



"“Ah Maira, por que você está mostrando isso?” 1 -Porque estou fazendo uma série de tudo de importante na minha vida e eles são MUITO importantes para mim. Eu não conseguiria fazer NADA do que faço se eles não me dessem o apoio que dão! 2- Mostramos e influenciamos pessoas com coisas superficiais e banais, vamos influenciar com coisas REALMENTE importantes! Aqui mostrarei pequenas partes e na outra por completo e detalhes", explicou sobre inspirar outras pessoas com sua atitude.

Ainda na última semana, Maíra Cardi pegou a todos de surpresa ao revelar o fim de seu programa de emagrecimento. A empresária então explicou o motivo de ter colocado um ponto final no projeto que ajudou várias pessoas e famosos a perderem peso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi está grávida?

Nas últimas semanas, a ex-BBB, que já é mãe de Lucas Cardi, de 22 anos, e de Sophia Cardi, de seis anos, comentou que se não conseguissem engravidar naturalmente em um mês, eles iniciarem o tratamento para terem um herdeiro por meio da ajuda da fertilização in vitro. Porém, segundo ela, sua fé em deus mostrou o caminho de como o sonho deles se realizaria.

"Toda honra e glória a ELE! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia!", contou. Saiba todos os detalhes e o confira o vídeo da revelação aqui!