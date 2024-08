Elaine Mickely revela dificuldade financeira com Cesar Filho

Morando em mansão, Elaine Mickely revela época de dificuldades financeiras com Cesar Filho; ex-atriz contou que ele ficou muito tempo sem emprego

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, revelou que eles já passaram foi dificuldades financeiras no início do casamento. Nesta terça-feira, 06, a ex-atriz global abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e repondeu a algumas dúvidas dos seguidores, uma enviada foi sobre eles já terem tido falta de dinheiro.

Atualmente vivendo em uma grande mansão luxuosa em Alphaville, o casal mostra ter uma vida estável com diversas comodidas, mas, segundo a famosa nem sempre foi assim. Elaine Mickely então contou que houve uma época que o apresentador ficou sem emprego fixo, cerca de nove anos. O momento coincidiu com o início do casamento e quando tiveram a primeira filha, Luma Cesar, que hoje está com 24 anos.

"Faço questão de responder, tivemos dificuldades sim, principalmente no início do nosso casamento, eu tinha muitos trabalhos na Globo, eu tava fazendo novela, minissérie, Escolinha e o Cesar nesse momento tava desempregado, ele fazia rádio, ele ganhava um salário baixo na época, nós nos casamos, tivemos a Luma e eu lembro que cada conquista que ele tinha, de um trabalho, até por fora da TV", contou ela.

"Cesar ficou nove anos desempregado, foi nessa época que nos casamos e ele se virava vendendo carro, apartamentos, enfim, fazendo alguns negócios paralelos e aí que o casal se mostra forte, no momento da dificuldade, no momento do deserto que ele tem que se dar as mãos e ter fé e acreditar que o melhor ainda está por vir, hoje Deus nos proporciona coisas maravilhosas graças a nossa fé e nossa união", falou como se manteram juntos e pensando que tudo poderia melhorar.

É bom lembrar que, na última semana, Elaine Mickely e Cesar Filho casaram o filho mais novo, Luigi Cesar, de 21 anos, com um casamento luxuoso. O banquete do evento foi impressionante. Dias depois, eles fizeram o aniversário da primogênita na mansão onde moram.

