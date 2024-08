Elaine Mickely impressiona ao mostrar mesa de doces da festa da filha

Após casamento luxuoso do filho, Elaine Mickely impressiona ao exibir mesa de doces que montou para o aniversário de seu primogênita com Cesar Filho

A primogênita de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, fez aniversário nesta quinta-feira, 01, e a mãe não deixou passar em branco mesmo após o grande casamento do caçula, Luigi Cesar, com Júlia Vieira. Como de costume, a esposa do apresentador do SBT montou uma festa na mansão deles e impressionu com os detalhes.

Para receber vários amigos da garota, que está noiva de um estrangeiro, a ex-atriz global montou diversas mesas e uma principal para os doces, a qual foi destaque com tantas opções deliciosas. Elaine Mickely então exibiu que além de brigadeiro convencional, os convidados puderam comer muito além disso.

Morangos cobertos de chocolate, diversos tipos de bombons e docinhos foram colocados em volta do bolo com massa vermelha, recheio branco e frutas vermelhas. Além de serem lindos por si só, com cobertura, cores e brilho, os doces foram colocados em forminhas chiques.

Para compor a decoração dos 24 anos da jovem, a esposa do apresentador apostou em balões nas cores laranja, rosa e dourado e flores também dessa cartela.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Elaine Mickely casou o caçula em uma cerimônia luxuosa. No evento, os convidados puderam se deliciar com um banquete de alto padrão. As opções estavam irresistíveis a ponto de Rodrigo Faro e Vera Viel "roubarem" doces da festa.

O casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira

Chegou o grande dia do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira. Herdeiro do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o rapaz de 20 anos oficializou sua união com a noiva, de 21 anos, em uma fazenda no interior de São Paulo no final da tarde desta terça-feira, 30, com a presença de amigos e familiares.

Os noivos se casaram no civil durante uma cerimônia na casa dos pais dele em Alphaville, na Grande São Paulo, em junho. Agora, eles celebraram o amor com uma celebração religiosa e luxuosa no interior.

Inclusive, a cerimônia do casamento foi transmitida ao vivo no canal dela no YouTube. A celebração demorou algumas horas para começar por causa da chuva e teve início no final da tarde.