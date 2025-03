Gracyanne Barbosa defende Camilla após cancelamento: ‘O jogo acontece lá dentro’

Desde sua eliminação do BBB 25, Camilla tem sido alvo de muitas críticas, e desta vez, a musa fitness Gracyanne Barbosa saiu em sua defesa

Mesmo após sua eliminação, Gracyanne Barbosa demonstrou continuar mantendo uma amizade com Camilla fora da casa do BBB 25. A musa fitness saiu em defesa da amiga após um internauta fazer um comentário crítico. A trancista, eliminada com a maior rejeição da temporada, 94,67%, em um Paredão triplo, tem sofrido ataques desde sua saída.

A reação de Gracyanne aconteceu após um seguidor deixar um comentário em uma postagem de Aline, eliminada no último Paredão, em que menciona que ela havia se encontrado com Camilla e Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás.

"Camilla, não, gente..." , comentou um internauta nas redes sociais. A musa fitness, logo, retrucou: "Cuidado com essa cultura do cancelamento. Todos têm o direito de aprender e evoluir. O jogo acontece lá dentro. Aqui fora, estamos buscando trabalhar e ter uma vida digna. Paz" , reforçou Gracyanne.

Confira o encontro das ex-sisters:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Aline Patriarca 🌪️ (@alinepatriarca_)

Camilla recebe apoio após ataques

Camilla, ex-participante do BBB 25, voltou as redes sociais na manhã deste sábado, 22, para agradecer as mensagens de apoio que recebeu após expor que estava recebendo ataques por causa de sua participação no reality show da Globo.

"Vim aqui para agradecer todas as mensagens positivas que eu recebi ontem. Gente, eu estou bem. Pra mim, é tudo muito novo. Minha irmã (Thamiris) trabalhava com redes sociais, mas eu nunca trabalhei. Fui apenas de postar o meu trabalho e tchau. Agora eu fui praticamente obrigada e fui inserida nesse modelo de vida", explicou.

Em seguida, a tranquilizou os fãs. "Só queria dizer que eu estou bem, pra vocês não ficarem achando que estou no fundo do poço, porque não estou, graças a Deus".

Leia também: Fora do BBB 25, Aline muda o visual e exibe o resultado: 'Bem leoa'