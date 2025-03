Namorado de Vitória Strada, Daniel Rocha se declara ao encontrar bilhete da atriz

Fofos! O ator Daniel Rocha movimentou as redes sociais ao compartilhar um bilhete deixado pela namorada, Vitória Strada, antes de entrar no BBB 25

Nesta segunda-feira, 31, Daniel Rocha movimentou as redes sociais ao compartilhar um registro de um bilhete deixado pela namorada , Vitória Strada, antes do confinamento do BBB 25. Nas redes sociais, o ator aproveitou para se declarar em um post romântico.

"Agora vá até o quarto e encontre a sua surpresa.", dizia o bilhete da sister.

"Amor, já parece uma eternidade que você entrou na casa. Os dias aqui fora não passam. Eu fico noite e dia pensando em você, querendo estar com você! Mais do que nunca!", iniciou Daniel Rocha na legenda da publicação.

"Fui tomar meu café, e de repente vi que tinha um papel dobrado dentro da minha carteira! Deus e suas maneiras de me trazer um alento e um acalento no coração! Eu tava precisando! Relembrar, das nossas brincadeiras de deixarmos mensagens de afeto um para o outro, escondidas para encontrarmos", declarou o ator na sequência.

No final da mensagem, Daniel mostrou sua torcida pela amada. "Siga aí na casa mais vigiada do Brasil, que eu irei revirar a casa para encontrar outras mensagens que você deve ter me deixado! Te amo, mais e mais!", disse ele.

Pedido de namoro

No BBB 25, da Globo, a atriz Vitória Strada voltou a falar sobre sua relação com o namorado, o ator Daniel Rocha. Durante a madrugada de quarta-feira, 19, no Quarto Anos 50, ela conversou com Aline e Vinícius e relembrou como o artista lhe pediu em namoro.

Após imitar a reação dos pais às cenas dela durante o confinamento, ela confessou: "Eu fico preocupada com o Daniel (Rocha). Ele deve estar roxo, vermelho em casa, olhando...", iniciou ela. "Como é a personalidade dele, Vitória? Ele é mais de boa?", quis saber Vinícius.

"Ele é quieto. Ele é muito mais de boa. Eu sou muito mais extrovertida do que ele. Ele é muito mais quietinho. Então, ele deve estar um pouco envergonhado em casa", respondeu a sister. Já Aline questionou há quanto tempo o casal está junto.

Vitória contou que há cerca de um ano. E lembrou que foi pedida em namoro enquanto estrelava uma peça. "A gente estava em um hotel, porque a gente estava fazendo a peça nessa cidade. Ele preparou uma surpresa. Estava indo tomar banho e tocou o interfone como se alguém tivesse deixado alguma coisa para mim. Eu peguei e tinham flores, ele foi fazendo tipo um joguinho de pistas", recordou.

Juntos há quase um ano, os dois começaram a ficar em março de 2024, mas só assumiram o romance em dezembro do mesmo ano. O sigilo do romance entre Vitória e Daniel foi quebrado durante uma entrevista de Nívea Maria. Empolgada, a atriz veterana entregou que o ator, seu colega da peça Norma, namorava Vitória.

