BBB 25: Filho de Vilma se pronuncia sobre suposta fala de Vinicius contra a mãe

Douglas Almeida, filho da sister Vilma, rompeu o silêncio a respeito da acusação contra Vinicius dentro do BBB 25: 'Confusão'

O embate entre Vilma e Vinicius no BBB 25 rendeu assunto dentro e fora do reality show da TV Globo. No domingo, 30, a sister acusou o adversário de tê-la chamado de 'velha sonsa' - a suposta fala do brother foi revelada por Renata após a participação na 'Vitrine do seu Fifi'.

Após a repercussão, Douglas Almeida, filho de Vilma, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para se pronunciar sobre o assunto. Em seu perfil oficial, o irmão de Diogo Almeida saiu em defesa de Vinicius e reforçou que o brother não usou o termo contra sua mãe.

"Pessoal, o Vinicius não chamou a Vilma de velha sonsa . Sabemos que ele tem embate desde o início com o Diogo e com a Vilma, e sabemos que ele não gosta dos dois desde então, mas não podemos ser injustos e dizer que ele falou isso. Foi uma confusão trazida por Renata lá de fora, mas não culpo a Renata, porque ela escutou um monte de coisa", iniciou o herdeiro de Vilma.

"É natural que haja confusão mental de tanta informação. A Vilma confiou piamente no que a Renata disse e começou a externar isso na casa, de certa forma acabou também sendo vítima dessa fake news. O Vinicius não chamou, em nenhum momento, a Vilma de velha sonsa", continuou.

Por fim, Douglas Almeida pediu para que o público desconsiderasse a acusação da mãe, uma vez que, dentro do confinamento, ela não tem acesso à informação verdadeira. "Preciso pedir para vocês que isentem a Vilma disso, uma vez que se trata de uma fake news. Podemos votar no Vinicius por conta dos embates, mas não pela fala, que ele não falou ", concluiu.

Vale lembrar que dona Vilma enfrenta o 12º paredão do BBB 25 contra Vinicius e Diego Hypolito. O participante eliminado pelo público deixará a casa mais vigiada do país na próxima terça-feira, 1.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Douglas Almeida (@douglas.almeida23)

Vilma recebe alerta sobre acusação contra brother

O embate entre Vilma e Vinicius no BBB 25 segue sendo o principal assunto entre os brothers do reality show. Durante a formação do 12º paredão, ocorrida na noite de domingo, 30, a mãe de Diogo Almeida afirmou que o adversário a teria chamado de 'velha sonsa' dentro do programa.

Já na manhã desta segunda-feira, 31, dona Vilma foi aconselhada por Renata, responsável por trazer a informação da 'Vitrine do Seu Fifi', a não insistir na acusação contra o rival. De acordo com a bailarina, ela não chegou a ver a suposta fala de Vinicius, que foi repassada pelo público na dinâmica; confira mais detalhes!

Leia também: Diogo Almeida revela como convidou a mãe para participar do BBB: 'Esperei'