Fora do BBB 25, Aline muda o visual e exibe o resultado: 'Bem leoa'

Eliminada do BBB 25, Aline Patriarca decidiu mudar o visual e teve o novo penteado feito pela também ex-sister Camilla. Veja como ficou!

Eliminada do BBB 25, Aline Patriarca está retomando aos poucos sua rotina fora do confinamento da TV Globo. Fora da casa, ela decidiu mudar o visual e teve o novo penteado feito pela também ex-sister Camilla, em um processo que levou quase três horas de duração.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, ela mostrou o resultado. "Vocês piscaram, e eu mudei de cabelo! Gostaram do meu novo visual? Bem leoa! Trabalho feito pelas mãos mágicas de Camila, que fez meu cabelo e que eleva a autoestima de tantas mulheres pretas", escreveu ela.

Antes de mostrar o resultado, Aline adiantou: "O cabelo que colocaram é justamente o cabelo que eu entrei na casa. Fiquei apaixonada. Inclusive, é o cabelo que eu sempre usei", disse.

Ao portal gshow, Camilla falou sobre a transformação. "Criamos juntas o estilo das tranças, buscando um visual que combinasse com ela e trouxesse personalidade. Usei a técnica de nagô na parte frontal e entrelace na parte posterior da cabeça", explicou a ex-sister.

Veja como ficou:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Aline Patriarca 🌪️ (@alinepatriarca_)

Aline abre o jogo sobre reencontro com Diogo Almeida fora do BBB 25

Em entrevista ao 'Gshow', a ex-sister abriu o coração ao falar sobre sua relação com o ator Diogo Almeida, com quem viveu um romance dentro do reality show. Ela revelou que ainda não teve contato com o filho de Vilma desde que deixou o programa e ressaltou que, por enquanto, não pretende procurá-lo, mas caso surja uma oportunidade, acredita que os dois possam conversar.

"O Diogo não me procurou ainda, e eu não pretendo procurá-lo. Mas, se por acaso a gente tiver a oportunidade de conversar, acredito que é válido", declarou a ex-BBB.

