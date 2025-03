Camilla, do BBB 25, desabafa sobre ataques na web: 'Vocês ainda estão lá atrás'

Camilla, eliminada com 94,67% dos votos no BBB 25, lamentou os ataques que está recebendo nas redes sociais após sair do programa

Camilla, a nona eliminada do BBB 25 com 94,67% dos votos, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para desabafar sobre os ataques que está recebendo desde que saiu do programa.

"Tem mais de 15 dias que eu saí do programa e eu não venho aqui falar nada ou reclamar de nada. A única coisa que eu coloquei aqui sobre o programa foi que eu estava fazendo terapia devido a como eu me senti dentro da casa", contou a trancista no começo do vídeo.

A ex-sister contou que leu as críticas que recebeu quando saiu do programa e que refletiu sobre o que não agradou ao público. "Tive reações que a galera não gostou e eu entendo. Eu não li só os elogios, eu li também as críticas. E entendi tudo que todo mundo queria dizer", ressaltou a irmã de Thamiris, que também já foi eliminada do BBB 25.

"Por qual motivo a pessoa vem no meu perfil todos os dias querendo me atacar? Não gosta do meu perfil? Me bloqueia. Me cancelou? Votou lá? Estava dentro dos 94%? ‘Mec’. Vai lá e me bloqueia. Não veja nada meu", desabafou.

Por fim, Camilla afirmou que está vivendo sua vida. "Eu estou aqui, seguindo a vida pós-jogo. Vocês ainda estão lá atrás. Vamos viver! Sextou, pelo amor de Deus. Vamos crescer, gente. Para frente que se anda", finalizou.

😟 A ex-BBB Camilla Maia, que foi eliminada do reality show com 94.67% dos votos, realizou um desabafo nas redes sociais e declarou que está sofrendo com ataques nas redes sociais. #camillamaia#bbb25#bnews



Leia Mais: https://t.co/9qkGbRuFqcpic.twitter.com/3I3WEbMqfD — BNews (@bnews_oficial) March 22, 2025

Camilla revela como pretende usar dinheiro que ganhou no BBB

Desde que deixou o BBB 25, Camilla Maia tem tentado absorver todas as mudanças que o reality trouxe para sua vida. Eliminada com 94,67% dos votos, a trancista levou para casa uma quantia considerável em dinheiro e não esconde que já tem objetivos para o valor.

"Meu objetivo é ensinar e auxiliar outras mulheres a se tornarem trancistas. Quero que elas tenham a oportunidade de conquistar a própria independência financeira, trabalhando com algo que amam e que as façam felizes", contou ela em entrevista à CARAS Brasil. Veja a entrevista completa!

