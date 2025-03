Ex-BBB Camilla agradece apoio após expor ataques: 'Não estou no fundo do poço'

Camilla, do BBB 25, se pronunciou nas redes sociais e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu após desabafar sobre ataques

Camilla, ex-participante do BBB 25, voltou as redes sociais na manhã deste sábado, 22, para agradecer as mensagens de apoio que recebeu após expor que estava recebendo ataques por causa de sua participação no reality show da Globo.

"Vim aqui para agradecer todas as mensagens positivas que eu recebi ontem. Gente, eu estou bem. Pra mim, é tudo muito novo. Minha irmã (Thamiris) trabalhava com redes sociais, mas eu nunca trabalhei. Fui apenas de postar o meu trabalho e tchau. Agora eu fui praticamente obrigada e fui inserida nesse modelo de vida", explicou.

Em seguida, a tranquilizou os fãs. "Só queria dizer que eu estou bem, pra vocês não ficarem achando que estou no fundo do poço , porque não estou, graças a Deus, nunca tive essa opção de deixar os problemas tomarem conta da minha vida, sempre tive que levantar com dor mesmo e fazer o meu. Fiquem tranquilos, muito obrigada pelo carinho de vocês, de verdade. Isso para mim tem sido muito importante", completou.

Vale lembrar que Camilla foi a nona eliminada do BBB 25 com 94,67% dos votos após enfrentar Renata e Vilma no paredão.

Camilla desabafa sobre ataques na web

Na noite desta última sexta-feira, 21, Camilla usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que está recebendo desde que saiu do programa. "Tem mais de 15 dias que eu saí do programa e eu não venho aqui falar nada ou reclamar de nada. A única coisa que eu coloquei aqui sobre o programa foi que eu estava fazendo terapia devido a como eu me senti dentro da casa", contou a trancista no começo do vídeo.

"Tive reações que a galera não gostou e eu entendo... E entendi tudo que todo mundo queria dizer. "Por qual motivo a pessoa vem no meu perfil todos os dias querendo me atacar? Não gosta do meu perfil? Me bloqueia. Me cancelou? Votou lá? Estava dentro dos 94%? ‘Mec’. Vai lá e me bloqueia. Não veja nada meu (...)", acrescentou. Veja o desabafo completo!

Leia também:Saiba como foi o reencontro de Gracyanne Barbosa e Belo após o BBB 25