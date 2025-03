Falou ou não? Tati Machado esclarece suposta fala de Vinícius sobre Vilma no BBB 25

Após acusação de Vilma contra Vinícius, a apresentadora Tati Machado exibiu o vídeo com a suposta fala do brother para esclarecer o ocorrido; assista

O conflito entre Vilma e Vinicius no BBB 25 segue dando o que falar. No último domingo, 30, a sister afirmou que o adversário a teria chamado de "velha sonsa", informação divulgada por Renata após sua participação na "Vitrine do seu Fifi". Já na manhã desta segunda-feira, 31, a apresentadora Tati Machado dedicou um momento do Encontro com Patrícia Poeta para esclarecer se Vinicius realmente fez essa declaração sobre Vilma.

A conversa em questão aconteceu entre Aline e Vinícius há cerca de um mês. "Lá em fevereiro, o Vinícius até chamou alguém de sonso, mas não foi dona Vilma, não", iniciou Tati Machado.

Na sequência, foi exibido o vídeo do momento em que o brother teria chamado Vilma de 'velha sonsa'. "A questão é que você está querendo se poupar e ele não está se poupando, a verdade é essa. Porque pessoa sonsa me dá raiva, não tenho paciência. Eu tenho saco com gente lerda, que demora para entender, mas com gente sonsa eu não tenho, ainda mais gente sonsa e velha", disse ele na ocasião.

A apresentadora, então, esclarece que Vinícius estava falando de Diogo Almeida, filho de Vilma, e não sobre ela.

Assista na íntegra:

🚨No ‘Encontro’ de hoje a Tati Machado puxou o VAR do momento que o Vinicius chama o Diogo de “uma pessoa velha e sonsa”. #BBB25pic.twitter.com/LZeWyFbzL2 — Central Reality #BBB25 (@centralreality) March 31, 2025

Vídeo em que o Vinicius fala “Pessoa velha sonsa com 40 anos”. Ele claramente se referiu ao Diogo e não a dona Vilma!! A torcida da Renata levou essa fake News pra ela na casa de vidro são muito burros #BBB25pic.twitter.com/aykra33e3K — Allan (@odapolf) March 31, 2025

Vinícius desabafa sobre acusações no reality

Na área externa da casa do BBB 25 nesta segunda-feira, 31, Vinícius conversou com seus alidos sobre "acusações" que recebeu no jogo. O desabafo do brother aconteceu após Vilma afirmar que ele a chamou de 'velha sonsa'.

"Seja por uma suposição, por um achismo (...) Seja por uma condenação... Porque nunca foi só uma acusação. Quando você acusa você tem que ter provas. É condenação! (...) Será mesmo que você pode estar se colocando no direito de condenar alguém?", disparou o baiano.

"Quando você aponta você julga: 'ele fez isso, ele falou isso'. Prova! Fala! Porque eu devo estar esquecido. (...) E não é de agora, já deve ser a quarta vez que tem uma situação que é vomitado na minha cara que falei e que eu fiz... e vai sempre piorando. A próxima acusação vai ser o que? Que eu xinguei ela de um nome horrível, que mandei ela ir para algum lugar? Não sei! Chega um momento que não tem como você não ficar pensando e buscando artifícios para se culpar", desabafou.

Após ouvir o amigo, Diego Hypolito comenta: "Quando é uma fala para te condenar, às vezes te faz duvidar daquilo que você realmente é. Isso é péssimo", afirmou o ginasta. "Nunca coloquei em pauta a integridade, a índole a vida da pessoa. Sempre pontuei coisas do jogo", ressaltou Vinícius.

