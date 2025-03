BBB 25: Vinícius desabafa sobre acusações no reality: 'Vai sempre piorando'

Vinícius, que está no paredão, desabafou com aliados do BBB 25 após Vilma afirmar que foi chamada de 'velha sonsa' pelo brother

Na área externa da casa do BBB 25 nesta segunda-feira, 31, Vinícius conversou com seus alidos sobre "acusações" que recebeu no jogo. O desabafo do brother aconteceu após Vilma afirmar que ele a chamou de 'velha sonsa'.

"Seja por uma suposição, por um achismo (...) Seja por uma condenação... Porque nunca foi só uma acusação. Quando você acusa você tem que ter provas. É condenação! (...) Será mesmo que você pode estar se colocando no direito de condenar alguém?", disparou o baiano.

"Quando você aponta você julga: 'ele fez isso, ele falou isso'. Prova! Fala! Porque eu devo estar esquecido. (...) E não é de agora, já deve ser a quarta vez que tem uma situação que é vomitado na minha cara que falei e que eu fiz... e vai sempre piorando. A próxima acusação vai ser o que? Que eu xinguei ela de um nome horrível, que mandei ela ir para algum lugar? Não sei! Chega um momento que não tem como você não ficar pensando e buscando artifícios para se culpar", desabafou.

Após ouvir o amigo, Diego Hypolito comenta: "Quando é uma fala para te condenar, às vezes te faz duvidar daquilo que você realmente é. Isso é péssimo", afirmou o ginasta. "Nunca coloquei em pauta a integridade, a índole a vida da pessoa. Sempre pontuei coisas do jogo", ressaltou Vinícius.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Vilma recebe alerta sobre acusação contra brother

Na manhã desta segunda-feira, 31, dona Vilma foi aconselhada por Renata, responsável por trazer a informação da 'Vitrine do Seu Fifi', a não insistir na acusação contra o rival. Durante a formação do 12º paredão, ocorrida na noite de domingo, 30, a mãe de Diogo Almeida afirmou que o adversário a teria chamado de 'velha sonsa' dentro do programa.

"Esse negócio, quando eu cheguei lá, várias pessoas falaram isso. 'Ah ela [Aline] tem ciúmes de ti com Diogo'. Ficaram falando isso, várias vezes. Aí quando chegou sua família, eles foram e falaram 'cuidado com Aline, não é confiável'", iniciou a sister. "Diogo estava chateado, e eles me mostraram Diogo chateado no bate-papo com o eliminado. Isso eu vi vídeo. [...] Aí, agora faz sentido! Mas o negócio do [‘velha sonsa’]... como eu não vi vídeo, mesmo que a pessoa que falou seja uma pessoa que não me daria uma informação, mas é melhor... Vamos trabalhar com o que a gente tem", completou a bailarina. Veja a conversa completa!

Leia também:BBB 25: Vinícius surpreende ao relevar conversa com sister: 'Lá fora'