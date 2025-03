BBB 25: Aline é eliminada no décimo paredão

O jogo do BBB 25, da Globo, chegou ao fim para Aline. Ela foi eliminada em paredão contra Diego Hypolito e Maike

A sister Aline está fora do BBB 25, da Globo. Na noite desta terça-feira, 25, ela foi eliminada após enfrentar o décimo paredão da temporada contra Diego Hypolito e Maike.

Na votação, Aline teve 51,73% dos votos para deixar o jogo. Vale lembrar que Aline foi emparedada pela líder Renata. "Eu vivi intensamente. Não tenho do que me desculpar porque sou assim. Estou muito feliz, muito orgulhosa", disse ela para os brothers antes de sair do confinamento.

Antes da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt informou que o paredão teve mais de 209 milhões de votos do público.

Relembre como foi a formação do décimo paredão do BBB 25:

Na noite deste domingo, 23, os participantes do BBB 25, da Globo, formaram o décimo paredão da temporada. A berlinda é disputada por Aline, Diego Hypolito e Maike e um deles será eliminado na terça-feira, 25. Saiba como foi a noite de votação:

A noite começou com Eva e Maike no paredão por causa do Big Fone, que foi atendido por Vinicius no sábado. Porém, um deles escapou da berlinda. Delma usou o Poder Curinga, que era o poder marreta. Ela salvou Eva do paredão ao tirá-la da berlinda após a indicação do Big Fone. “Meu coração ainda tem um sentimento especial por ela”, disse ela. Inclusive, Eva ganhou uma imunidade.

O anjo João Gabriel deu a imunidade para o irmão gêmeo, João Pedro. Logo depois, a líder Renata indicou Aline para o paredão. “Não é uma surpresa aqui dentro e nem para o Brasil. A pessoa com quem tenho mais atrito aqui é a Aline”, disse ela.

Os participantes votaram no confessionários e os dois mais votados foram Vilma e Diego, que foram indicados ao paredão. Desse modo, a prova bate-volta foi disputada por Vilma, Diego e Maike. A sister Vilma foi quem se deu bem e escapou do paredão.

