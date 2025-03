Em conversa com os aliados, os brothers do Quarto Anos 50 comentaram sobre a justificativa de Vilma para puxar Vinícius para o Paredão

Nesta segunda-feira, 31, os brothers do Quarto Anos 50 conversaram sobre o discurso de Vilma ao escolher Vinícius como contragolpe na última Formação de Paredão. Durante o bate-papo, o brother relembrou acusação feita pela adversária.

"Ela não é minha rival, nunca votei nela. Ela nunca foi minha rival, nunca tive maldade no coração, nada disso. Só que a gente teve alguns contratempos. Não tenho nada pra falar dela. Hoje eu sou alvo dela, como ela também é meu alvo", disse Delma.

"Eu não sei de onde trouxe isso, ou que situação, em que contexto isso foi contado... Não que ela seja obrigada a me perguntar, mas imagine que eu ia chegar em qualquer conversa para chamar ela desse jeito?", questionou Vinícius, fazendo referência à afirmação de Vilma de que ele tinha a chamado de "velha sonsa".

"Achei surreal", pontuou Vitória Strada. "O discurso, agora, está sendo esse: que eu não presto, que eu sou ofensivo", desabafou o baiano.

Falou ou não?

O conflito entre Vilma e Vinicius no BBB 25 segue dando o que falar. No último domingo, 30, a sister afirmou que o adversário a teria chamado de "velha sonsa", informação divulgada por Renata após sua participação na "Vitrine do seu Fifi". Já na manhã desta segunda-feira, 31, a apresentadora Tati Machado dedicou um momento do Encontro com Patrícia Poeta para esclarecer se Vinicius realmente fez essa declaração sobre Vilma.

A conversa em questão aconteceu entre Aline e Vinícius há cerca de um mês. "Lá em fevereiro, o Vinícius até chamou alguém de sonso, mas não foi dona Vilma, não", iniciou Tati Machado.

Na sequência, foi exibido o vídeo do momento em que o brother teria chamado Vilma de 'velha sonsa'. "A questão é que você está querendo se poupar e ele não está se poupando, a verdade é essa. Porque pessoa sonsa me dá raiva, não tenho paciência. Eu tenho saco com gente lerda, que demora para entender, mas com gente sonsa eu não tenho, ainda mais gente sonsa e velha", disse ele na ocasião.

A apresentadora, então, esclarece que Vinícius estava falando de Diogo Almeida, filho de Vilma, e não sobre ela.

Assista:

🚨No ‘Encontro’ de hoje a Tati Machado puxou o VAR do momento que o Vinicius chama o Diogo de “uma pessoa velha e sonsa”. #BBB25pic.twitter.com/LZeWyFbzL2 — Central Reality #BBB25 (@centralreality) March 31, 2025

