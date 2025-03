BBB 25: Camilla é eliminada com maior rejeição da temporada

Após enfrentar Renata e Vilma no sétimo paredão do BBB 25, Camilla deixa o reality show com recorde de porcentagem da temporada

A sister Camilla foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite desta terça-feira, 4. Ela saiu após enfrentar Renata e Vilma no sétimo paredão da temporada.

Camilla deixou o programa com recorde de rejeição da temporada. Ela teve 94,67% dos votos do público .

Com a porcentagem alta, Camilla ocupa o quinto lugar na lista dos recordes de rejeição do Big Brother Brasil. Ela está atrás de: Karol Conká (99,17%), Nego Di (98,76%), Viih Tube (96,69%) e Aline dos Santos (95%).

A sister foi parar no paredão por causa da votação da casa no último domingo, 2.

Relembre como foi a formação do sétimo paredão:

Em pleno domingo de carnaval, o BBB 25 formou o sétimo paredão mais cedo. Por volta das 19h30, os participantes já foram chamados para darem seus votos e escolherem os brothers e sisters que estão no paredão da semana. A berlinda é disputada por Renata, Vilma e Camilla.

Logo no início da noite, o Anjo Vinicius deu o colar da imunidade para sua aliada Aline, que foi com quem ele entrou no reality show. Logo depois, a líder Vitória Strada emparedou Renata. "A gente vem tentando ter uma aproximação desde o início do jogo, mas a gente já teve alguns embates que não foram muito grandes”, disse ela em sua justificativa.

Na sequência, Vinicius voltou a falar para indicar uma pessoa ao paredão, que era uma das missões do Anjo da semana. Ele escolheu Maike para a disputa. Então, Diego Hypolito descobriu o Poder Curinga que ele comprou na semana passada. Ele teve a tarefa de escolher um brother para não votar e usar o voto dele. Com isso, ele escolheu tirar o voto de João Gabriel.

Além disso, os brothers e sister fizeram a votação aberta na sala de estar e sem justificativa. Com isso, as duas mais votadas foram Vilma e Camilla, que foram emparedadas. Por fim, Vilma, Camilla e Maike disputaram a prova bate-volta, que é de sorte, e Maike se deu bem e escapou do paredão.

Desse modo, o sétimo paredão é disputado por Renata, Vilma e Camilla.